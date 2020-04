El 16 de abril se cumplirá un mes desde que se suspendieron las clases en la Argentina. En ese sentido, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, reconoció que la medida podría extenderse hasta agosto. En declaraciones radiales, consideró que el regreso a las aulas está «mucho más cerca» de autorizarse después de las vacaciones de invierno, aunque dijo que «no hay certezas» por el momento.

«Estamos mucho más cerca de ese escenario que de una vuelta en las próximas semanas», afirmó y enfatizó que el regreso de los chicos a las aulas no depende de una decisión educativa, sino epidemiológica, y reiteró que por ahora no es posible asegurar en qué fecha sucederá. «No tenemos certezas: no las tenemos nosotros ni ningún otro país del mundo», señaló.

Según el calendario escolar 2020, las vacaciones de invierno estaban previstas para que se llevaran a cabo entre el 20 y 31 de julio, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Por lo que si se cumple lo dicho por el ministro Trotta, las clases no se retomarían por lo menos hasta principios de agosto. En el caso de Chubut, La Rioja, Mendoza y Neuquén, las vacaciones de invierno estaban estimadas para comenzar y concluir antes de esa fecha, entre el 6 de julio y el 17 de ese mes.

En el resto de las provincias tenían programado un período intermedio que iba del 13 al 24 de julio. En el marco de las medidas tomadas para evitar los contagios del Covid-19, días atrás se conoció que desde el Gobierno se analizaba la posibilidad de cambiar los horarios de ingreso a las escuelas. El objetivo de esta medida sería segmentar el movimiento en las calles como también para permitir un «mayor rendimiento» de los alumnos por no tener que despertarse tan temprano. Otras de las alternativas que se vienen barajando desde la cartera que lidera Trotta es una vuelta a clases de forma escalonada por regiones, de acuerdo a los niveles de contagios que presenten.

Al ser consultado sobre cómo será el regreso a las clases, el ministro de Educación manifestó: «La vuelta a la escuela se vincula también con la realidad en infraestructura. Es imposible imaginar un esquema de distanciamiento o más de un turno con el esquema actual». Sin embargo, días atrás deslizó la posibilidad de un «regreso escalonado» a nivel país en función del nivel de contagio en las distintas regiones. A raíz de las medidas de restricción dispuestas por el Gobierno para contener al coronavirus, el 13 de marzo fue el último día en el que los alumnos tuvieron clases. Desde el lunes 16 realizan educación a distancia a través de distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Fuente: Perfil