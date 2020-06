Tras casi tres meses de aislamiento, y con más de 33.000 víctimas desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Italia reabrió hoy sus fronteras internas y al turismo europeo, en uno de los últimos pasos de la flexibilización de las medidas restrictivas dispuestas por el gobierno de Giuseppe Conte para contener la propagación de la enfermedad.



«Es una decisión que tomamos con conciencia porque los datos de la curva epidemiológica nos demuestran que el sistema de control está funcionando, en base a la reapertura progresiva con un monitoreo constante»; planteó hoy el primer ministro Conte en conferencia de prensa.



Según informó la ferroviaria estatal Trenitalia, fueron en total 4.763 los trenes puestos en funcionamiento hoy para unir, tras casi tres meses de aislamiento, a las 19 regiones y las dos provincias autónomas del país.



En la terminal más grande de Roma, Termini, los controles de temperatura se hicieron a todos los pasajeros que partían hacia los destinos del norte y del sur del país, en base un decreto de la ministra de Transporte, Paola De Micheli, por el que no se permitirá el acceso a quien tenga más de 37.5 grados.

«Hoy es una conquista. Lo logramos con el sacrificio de todos y sin olvidar a las víctimas y a los operadores sanitarios que trabajaron de forma increíble»; planteó el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, en declaraciones radiales.



La habilitación de los desplazamientos dentro del país, de todos modos, se da luego de varios cruces entre los gobernadores de todo el país por la diferencia que persiste entre la gran cantidad de casos en el Norte y el Sur.



Así, según los datos informados ayer por Protección Civil, tres regiones del norte (Emilia-Romaña, Lombardía y Piamonte), concentran el 70% de los 39.297 casos confirmados actuales, mientras que las seis regiones al sur de Roma reúnen menos del 8% de los positivos sumadas.



En la región Lazio, donde se encuentra la capital, el gobierno local prohibió la entrada a las personas que tengan más de 37.5 grados, mientras que en la isla de Cerdeña las autoridades dispusieron el registro obligatorio para los visitantes, con un cuestionario online que permitirá monitorear eventuales contagios.



«Es justo que cada presidente de región refuerce su propio sistema de control y de prevención sanitaria», agregó Boccia en esa dirección.



Hoy, Protección Civil informó que 71 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas, una leve suba frente a los 55 informados ayer. El total asciende a 33.601.



Además, se registraron 321 nuevos contagios, 237 solo en Lombardía, frente a los 318 totales del martes.



«La tendencia está en disminución constante en todas las regiones. Esto nos conforta», agregó Conte sobre el retroceso de la enfermedad.



También hoy, el país empezó además a aceptar la llegada de turistas desde la Unión Europea y Reino Unido sin necesidad de hacer la cuarentena de 14 días vigente hasta ayer, en un guiño al sector turístico que aporta el 13% del Producto Bruto Interno (PBI).



«Trabajamos para que Italia sea una meta segura para los turistas», afirmó Conte en su mensaje.



El director de operaciones del Aeropuerto, Ivan Bassato, destacó en declaraciones televisivas que la terminal aeroportuaria «sigue con las medidas, con control de la temperatura, en medio de un plan realmente vasto de desinfección del aeropuerto», y que esperaban mayor movimiento hacia mediados de junio, «cuando varias empresas retomarán gran parte de la actividad».



De todos modos, mientras Italia habilitó los ingresos de todos los países de la UE, la Cancillería local volvió a mostrar su enojo por la ratificación de Austria de no abrir, por el momento, las fronteras a las personas que quieran llegar desde Italia, por considerar que «los datos no lo permiten al momento».



«Los individualismos violan el espíritu comunitario y dañan a Europa y al mercado único», lamentó el canciller italiano, Luigi Di Maio, antes de anunciar vía Twitter que hoy empezó una serie de reuniones con sus pares de Francia, Alemania, Eslovenia y Grecia para «mostrar que Italia está pronta a acoger extranjeros».



A nivel nacional, si bien no es obligatoria, desde esta semana está disponible la aplicación Immuni, que permitirá marcar la trazabilidad de contactos para alertar a quien la instale si estuvo en contacto con personas positivas para Covid-19.



Las reaperturas de hoy se dan mientras el instituto oficial de estadística italiano, Istat, informó que sólo durante abril se destruyeron 274.000 empleos.



El titular del Banco Central italiano, Ignazio Visco, calculó la semana pasada que la caída del PIB este año podría oscilar en el 9% y el 13%.

