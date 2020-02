“Ponerse a trabajar en conjunto, con gente que no conoces, y de repente crear un vínculo a partir de un proceso creativo, es mágico y evidencia el poder de lo colectivo”. Así describe el realizador audiovisual, Nicolás Grandi, al proceso que se vivió en el Taller de Video-Poesía durante los días 24, 25 y 26 de febrero en Posadas.

Ante un grupo diverso, integrado por realizadores audiovisuales, poetas, antropólogos y profesionales del diseño, el artista transdiciplinario inició su propuesta reflexionando acerca de cómo entender la imagen poética desde diferentes autores y perspectivas filosóficas y de los estudios estéticos, para poder pensar la imagen no sólo como información, sino poder rescatar su aspecto fuertemente creativo que significa la construcción de la imagen. “Fue muy lindo y movilizante ver la receptividad, el nivel de compromiso, la calidad creativa con la que se abordaron los trabajos en los tres días”, cuenta Grandi.

El taller continuó con la visualización de videos-poesías de diferentes partes del mundo como un ejercicio para que los participantes identifiquen elementos presentes y estrategias estéticas, narrativas, discursivas, desde la imagen y el sonido, y así pensar cómo construir una imagen poética.

Más tarde se avanzó en el proceso colectivo de generación poética, a partir del trabajo en equipos, en donde cada uno elaboró un poema escrito que inspiró la etapa de registro y edición de imágenes y sonidos.

El realizador destacó que, a pesar de las limitaciones de tiempo y espacio físico, las video-poesías producidas fueron muy buenas. “Esa capacidad para encontrar belleza en ese cotidiano fue algo realmente sorprendente; esta capacidad de trabajar con las consignas que habíamos tirado y aún con las restricciones con las que estábamos trabajando, se llegó a elaborar unos trabajos con una riqueza visual y también conceptual, me refiero no sólo al término de idea sino al termino de sensible, emocional e incluso erótico”.

La video-poesía: una apertura a otro universo

En el último día de taller, los participantes terminaron de editar sus obras y compartieron el material grabado, posibilitando la reflexión sobre el proceso tanto colectivo como individual.

Grandi, referente indiscutido de este género, señaló que cada vez más hay personas interesadas en explorar este proceso. Consideró que “hay más apertura para repensar a la imagen misma, no solamente como algo que responde a una industria que debe facturar y tener ciertos preceptos, sino también como un modo creativo, de expresión, un modo de compartir un modo de reflexionar sobre el mundo, que libera mucho”.

En este sentido, afirmó que la video-poesía es una forma de trabajar, ya sea que se cuente con muchos o pocos recursos, de manera asociada o individualmente.

Habló también de la potencialidad que supone la video-poesía al no quedarse encuadrada en el género. “…libera mucho al lenguaje, el hacer, la creatividad, el juntarse a reflexionar en conjunto, ver y debatir sobre lo que se hizo o pensar lo que una video poesía permite sentir a uno, ciertas cuestiones que por ahí no pasa de esa manera con un documental o largo de ficción. Es algo que permite tener otra puerta de acceso”, comenta el realizador.

De este modo, Grandi advierte acerca de la riqueza que conlleva poder dar cuenta, a través del medio audiovisual, de cómo experimentamos el mundo. “…poder indagar desde esa perspectiva nos permite incluso -no solamente usarlo dentro de un género video-poesía- extenderlo si queremos hacer un documental, poder permitirnos entrar en esos universos más sensibles; si queremos hacer ficción, también permitirnos volar un poquito más con la manera con la que encaramos el hacer las imágenes”.

Al finalizar los tres días de taller, los participantes manifestaron su deseo por continuar con los procesos de creación y plantearon la posibilidad de conformar un colectivo de video-poesía para coordinar encuentros una vez al mes que den lugar a la creación, intercambio y reflexión, y así fomentar una comunidad local de realizadores interesados en explorar el lenguaje.

El taller de Video-Poesía contó con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) y de la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, a partir de una propuesta presentada por el productor y realizador misionero, Matías Barrientos.