Martín Barrios no es una persona que esté desocupada, todo lo contrario. Es profesor de historia y líder Regional de Just. Pese a sus múltiples tareas se puso a disposición de los adultos mayores que estén solos. El joven se ofrece a hacerles las compras en el súper, la farmacia o panadería. “Me pasan la lista y recién cuando entrego la mercadería me pagan. Espero que otros se sumen para protegernos entre todos y proteger a nuestros adultos mayores”, instó.

El Gobierno nacional extendió este domingo las medidas para prevenir el contagio del coronavirus y evitar la propagación en la Argentina y sugirió a los adultos mayores de 65 años, que constituyen la población de riesgo, cumplan un aislamiento social voluntario.

Martín entiende a la perfección la necesidad de que todos colaboremos. “Lo que busco es que más personas se sumen a esta campaña y no solo proteger a nuestros adultos que estén solos, sino cuidarnos entre todos”, manifestó a ENFOQUE

Remarcó que el pedido es que sean personas que no tengan a nadie que les pueda ayudar. “Hay mucha gente que está muy sola”, expresó sobre la razón que lo llevó a tener este loable gesto.

Martín usará su auto y su combustible para todo aquel que acepte su ayuda.

“La idea es ir a comprar las cosas, que con el ticket recién pague para evitar los vivos que puedan sacar provecho”, señaló.