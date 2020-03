La delegación Misiones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo tiene como titular desde principios de 2020 a Silvia Risko. Ella asumió el desafío de estar al frente de un organismo sensible, que busca respuestas ante las peores caras que puede mostrar una sociedad. Y aclaró que se siente preparada para hacerlo. “Es una temática en la que vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Me formé. Tengo diplomaturas en Derechos Humanos, en Diversidad, en Derechos de la Mujer. Soy feminista y militante política y social. No es algo que solo me guste, sino que me impulsa a capacitarme permanentemente”, detalló.

“No es un tema para improvisar. Hasta no hace mucho tiempo y por una decisión política estaba metida debajo de la alfombra. Todas las temáticas tratadas por el INADI siempre existieron y es nuestra obligación y deber darles visibilidad”, sostuvo en una entrevista con ENFOQUE.

“Hay que aplicar las leyes sancionadas para tratar estas problemáticas, sino esas normas no sirven y el Estado no queda a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Dijo que “lo primero que encaramos fue la recuperación del INADI a nivel institucional. Lamentablemente estos últimos cuatro años se lo planchó, se lo metió debajo de la alfombra. La idea incluso era disolver la institución. Había incluso un proyecto de ley para tal fin”.

“Segunda prioridad es sacar dictámenes. Acá todos los que hicieron denuncias entre 2016 y 2019 no han tenido dictámenes porque el INADI no ha estado funcionando. Esto no fue casual, sino una decisión política”, reveló Risko.

Remarcó que “la tarea política y social de la institución es la de capacitación, sensibilización y formación de los agentes del Estado y de la sociedad civil, con respecto a toma de conciencia con respecto a cuáles son tus derechos y los de los demás y si no los respetás podés estar cometiendo una contravención muy grave socialmente, que puede ser la discriminación, la xenofobia o el racismo”.

“De las denuncias que se presentaron desde enero a esta parte, la gran mayoría son contra alguna dependencia del Estado por no cumplir con la Ley de Identidad de Género. Son las más graves. Las víctimas también han iniciado acciones judiciales”, informó la delegada.

“Después están las denuncias contra el sistema de salud y contra las prepagas, por ejemplo. Con el caso de las prepagas muchas veces se da que quedamos merced a prácticas que le dan una vuelta de rosca para perjudicar o no cumplir con lo que hay que cumplir”, señaló.

Sobre los casos empantanados aclaró que “todos los lunes hacemos el reclamo a Buenos Aires por los expedientes parados. Son más de 600. Estamos tratando de poner todo en condiciones rápidamente. Muchísima gente se acerca al INADI. Cuando la temática que detalla no nos corresponde, articulamos con quienes puedan darle respuestas”.

Risko admitió que le preocupa el nivel de intolerancia que hay en la sociedad. “Corroe las relaciones. Eso se ve en las redes sociales, por ejemplo. Somos muy vulnerables a los discursos que nos dividen. Dentro de todo, los misioneros somos personas cálidas, pero si mirás con la lupa del INADI te das cuenta que la intolerancia, la discriminación están a cada paso que damos”.

“Este es el último lugar al que pueden recurrir los perjudicados. No tenemos facultades sancionatorias, pero sí emite dictámenes políticos muy fuertes. La intolerancia solo terminará el día que el Estado se apropie de las problemáticas, en serio y no con el discurso demagógico. Sólo entonces vamos a poder a empezar a hablar de una sociedad más integrada”, remató.