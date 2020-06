Hoy es el primer día de atención al público de los bares, restaurantes y heladerías tras el aislamiento social y obligatorio por el COVID-19. Martín Oria, empresario del rubro y referente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (AMHBRA), dijo que muchos aún se están preparando con la mercadería y haciendo pedidos a los proveedores, mientras que los que estaban funcionando como delivery sí pudieron abrir sus puertas, al igual que los cafés tradicionales (Café Martínez, Bonafide, Havanna, entre otros)

La municipalidad de Posadas autorizó el protocolo para que desde este viernes de 8:30 a 18:30 reabran sus puertas al público, cafés, bares, restaurantes y heladerías. No todos están listos para comenzar ya, es así que se están preparando tanto con el protocolo, (termómetro para tomar la fiebre a los empleados, distribución de espacios, etc), y otros que no estaban funcionando como delivery comenzaron a realizar los pedidos a los proveedores, comentó a ENFOQUE Martín Oria, propietario del tradicional restaurante Itakua, que abrirá sus puertas el lunes.

“Los restaurantes como La Ruedita, La Querencia, en tanto ya abren hoy. Mendieta abrirá este sábado o el domingo”, detalló Oria y explicó que “la gastronomía tiene productos perecederos, y como la autorización la recibimos formalmente este jueves muchos no quisieron arriesgare a pedir mercadería sin tener la confirmación de que podrían abrir”, indicó. En este sentido agregó que “un negocio como Itakua, por ejemplo, necesita unos 200 artículos, y productos que vamos elaborando nosotros, como el pan”, ejemplificó sobre la organización que conlleva abrir un negocio de este tipo.

Si bien, este viernes el frio y la lluvia mucho no está acompañando la reapertura, Oria estima que mañana, principalmente los cafés del centro, tendrán un importante movimiento.

Recordó además que aún no están autorizados a abrir por la noche, por ende esperan que en los próximos días esta situación se vaya flexibilizando y sean muchos más los que comiencen a trabajar.