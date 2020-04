Rubén Tamis es una persona conocida en Posadas, por su actividad vinculada con la educación vial. Hace años está al frente de una Autoescuela y siempre es alguien de consulta en la materia. Pero en esta ocasión es noticia por otro tema. Está desesperado porque hace tres semanas no puede ver a su hija de un año, que está al cuidado de la madre, y no logra que la Justicia atienda su caso.

“Hasta principios de abril yo la había visto todos los días. Tenía un régimen de visitas, estaba con mi beba de 6 a 15, diariamente. Pero la mamá se enojó, sin un argumento racional, me denunció y pidió una orden de restricción para que no pueda acercarme”, detalló en una charla con ENFOQUE.

“Desde entonces no vi más a ni hija. Hice una denuncia, una exposición y me presenté a la Justicia, pero como no están los juzgados abiertos, no me dan bolilla”, se quejó.

Tamis cuestionó que ninguna autoridad judicial haya investigado lo que sucedió a fondo. “Está la palabra de esta mujer y nada más. Nadie me preguntó a mí qué pasó. No hubo incidente alguno”, reiteró.

“En la Justicia le dicen a mi abogado que la cuestión no es urgente, porque piensan que en el caso del hombre que no vive con sus hijos cuando pasa la mantención ya está y no es así. En mi caso, no puedo ver a mi beba, no la puedo llamar, porque me tienen bloqueado. Es una situación desesperante”, aseguró.

“No sé cómo está de salud, la abuela, mi madre, la quiso ir a ver, pero tampoco se lo permitieron. Falta una respuesta de la Justicia”, indicó.

Según Tamis, no hubo posibilidad incluso de que designe a otra persona para que vea a la criatura y le informe sobre su estado.

“Lamento que este tipo de episodios no sean tomados como algo prioritario”, remató.