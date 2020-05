“El éxito de las medidas de aislamiento no hubiera sido posible sin el trabajo y el compromiso de los medios”,expresó el legislador Isaac Lenguaza (Pays) que propuso una quita del 50% en las facturas por tres meses.



El diputado provincial presentó un proyecto legislativo que busca aliviar la economía de las empresas periodísticas que, independientemente de su tamaño, sufrieron una caída fuerte de la publicidad, pero tuvieron y tienen un rol fundamental en la lucha contra el COVID 19. Propone que paguen solo la mitad de las facturas de luz de abril, mayo y junio de 2020, para lo cual solicita al Ejecutivo que instruya a Emsa e invite a la adhesión a las cooperativas eléctricas. En la sesión del jueves 14, pedirá tratamiento preferencial de la iniciativa para que sea analizada en la primera reunión de Comisión la semana entrante.

“Los medios son un fenómeno no contemplado en los programas de ayuda, ya que muchos no califican como empresas sino como emprendimientos. Desde el inicio del aislamiento se consideró a la prensa como actividad esencial; trabajaron y trabajan más que nunca, exponiendo la salud, ayudando a la gente de una manera comprometida, informando con precisión, pero facturaron muchísimo menos y algunos no van a sobrevivir a este período”, refirió el autor de la iniciativa.

Lenguaza señaló que la afectación económica sufrida por los medios afectó por igual a los más tradicionales como a las pequeñas radios rurales, comunitarias, de alcance local. Por esa razón, propone que el beneficio alcance a todos “independientemente de su situación registral, dimensión o línea editorial”, con el único requisito de que cumplan “función informativa” con producción local mediante el trabajo de periodistas o comunicadores.

Destacó que “ninguna medida oficial tomada en este marco hubiera sido exitosa sin la tarea de concientización, información adecuada y preventiva de los comunicadores, que le dieron voz a las autoridades, especialistas, y a los propios vecinos, llegando a donde a veces no llega ni el Estado, donde no tienen luz, caminos transitables, conectividad.”.

También resaltó otros tres roles fundamentales que sumaron en esta situación: “muchos tomaron como propia la responsabilidad de ayudar a las personas para el acceso a los beneficios sociales que estableció el gobierno para amortiguar el impacto en las familias vulnerables. Ayudaron en las inscripciones al IFE, reconvirtieron sus programas para que sean de servicio”. Paralelamente, “transmitieron y transmiten mensajes positivos reflejando historias de solidaridad, lo que nos ayuda en general a mantener alta la moral para enfrentar esta instancia tan dura; incluso fueron gestores de campañas solidarias muy relevantes, como las que hicieron el Círculo de Periodistas Ignacio Ezcurra de Oberá, o los Periodistas Solidarios de Misiones”. Finalmente, resaltó que también fueron y son “compañía emocional para muchísima gente que enfrenta el aislamiento en soledad”.

“Seguramente, esta medida propuesta no es suficiente para reconocer todo el aporte realizado por los medios y comunicadores, pero es un gesto que aliviará la particular situación que enfrentan”, finalizó.