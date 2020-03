La emoción de recibirse en un contexto que jamás olvidará. “Estoy muy emocionada”, no sé qué decir, comenzó la charla con ENFOQUE Gina Gallardo quien desde su domicilio en Posadas defendió su tesis para convertirse en licenciada en Producción de Bioimágenes. El coronavirus la aisló no solo de sus evaluadores, sino de la posibilidad de celebrar con amigos y familiares.

La Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, ofrece a distancia la Licenciatura en Producción de Bioimágenes, que les permite a los técnicos radiólogos obtener un título de grado. Gina Gallardo reside y trabaja en Posadas y este viernes vivió una experiencia que sin dudas quedará marcada en su historia y la de su familia. “Tenía los pasajes, el hotel y se suspendió todo. Si bien la carrera la hice online estos tres años, siempre rendí presencial en la sede de Posadas, la tesis final la debía defender en Buenos Aires”, contó.

“Fue raro, hace dos días que no podía dormir, con miedo que se corte el internet y ahora estoy sin comer porque el aula virtual estaba abierta desde la 13 horas”, detalló la flamante licenciada quien se recibió con la tesis sobre “Cáncer de mamas densas y eficacia de estudios imagenológicos complementarios a la mamografía”.

En total, cinco rindieron hoy en la Argentina de la misma manera y se recibieron, ella y otra misionera se convirtieron en las dos nuevas licenciadas en Producción de Bioimágenes.

Gina trabaja en el hospital Favaloro de Posadas y aseguró que este título “es muy importante justo en esta pandemia, ya que apoya el diagnóstico de los médicos incluso para el coronavirus, como licenciada uno tiene mejor visión y puede aportar a los médicos”, expresó.

Consultada sobre cómo festejará manifestó: “Voy a rezar mucho por mí, por mis compañeros de salud pública y seguridad que estamos expuestos. Pido a la gente que se cuide y nos cuide nos saliendo de sus casas”, suplicó la profesional de la salud.

Gina no quiso dejar de remarcar el sacrificio para lograr hoy su licenciatura. “Esto fue a base de sacrifico, mi marido fue el principal mentor de todo esto, el que me insistió para que siga estudiando. Me apoyó en todo. Descuidé la casa, mi familia, mis amigos, hoy celebro con todos vía online”, finalizó.