La diputada nacional Carla Carrizo (UCR-CABA) pidió al Poder Ejecutivo nacional y a los gobernadores que intercedan para ayudar económicamente a los jardines maternales del país que se ocupan de la educación y el cuidado de la primera infancia. Es decir, de los niños y niñas desde los 45 días hasta 4 años. El diputado misionero, Luis Pastori, acompañó el proyecto.

“Proteger económica a los jardines maternales, como se protege a las Pymes o a los monotributistas en esta emergencia sanitaria, es clave porque en Argentina, la participación del sector privado en el nivel inicial es del 68% del espectro y la más alta dentro del sistema educativo argentino. Por lo tanto, necesitamos actuar urgente para proteger a estas instituciones en el contexto actual para evitar su desaparición”, indicó la diputada.

“Sin jardines maternales no hay salida posible para las familias que día a día salen a trabajar. Y la brecha de género se agrandará aún más si no los protegemos en Cuarentena. Si no los ayudamos ¿Cuántos quedarán?” Se preguntó la diputada, para concluir señalando que “en esta emergencia, corresponde que sostengamos a quienes nos sostienen todos los días en el cuidado de nuestros hijos y que el Estado entienda, en los tres niveles en que implementa políticas -Nación, provincias y municipios- que el cuidado es parte del sistema productivo de Argentina”.

El proyecto que acompañan 16 diputados radicales -Carla Carrizo, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Lidia Inés Ascarate, Estela Regidor, Gabriela Lena, Soledad Carrizo, Lorena Mazten, Ximena García, Brenda Austin, Luis Pastori, Niky Cantard, José Cano, Sebastián Salvador y Hugo Romero- solicita al Poder Ejecutivo que se arbitren los medios para generar auxilio económico a las instituciones del sector privado -cualquiera sea su formato- que gestionan jardines maternales de la educación inicial en Argentina, de modo que les permita continuar ejerciendo su función, esencial en nuestra sociedad. Solicitan que se los incluya como actores del sistema productivo para que puedan acceder a los distintos beneficios que el Gobierno está implementando para varios sectores (línea de créditos blandos para el pago de los salarios, postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales, acceso a los beneficios del “Programa de Asistencia de Emergencia para empleadores y trabajadores” y exención de Ingresos Brutos sin necesidad de acreditar inclusión a la enseñanza oficial, entre otros).

