Horacio Nahirñak, ‘Giro’ (como lo llaman sus amigos), perdió la vista en un accidente automovilístico hace casi dos décadas, pero nada lo detuvo. Aprendió a vivir y convivir sin su visión y sintió que nada le impediría seguir haciendo su vida y trabajando de lo que sabe y ama.

‘Giro’ es un electricista de autos, de 49 años, perdió la vista cuando tenía 29. El 2 de noviembre de 1999 venía manejando su auto cuando chocó con una camioneta a la altura del puente del arroyo El Zaimán, en la ciudad de Posadas.

“Me quedé consciente y en ese momento supe que no podía ver. Le pregunté a mi compinche que paró con su auto atrás porqué no veía y me dijo que tenía toda la frente caída y otra persona dijo que tenía un ojo afuera”, recordó de aquel día que le marcaría otro camino para siempre.

Está casado y a su esposa la define como “una luchadora de la vida. Peleó conmigo en ese momento y me sigue apoyando”. Fue uno de sus principales sostenes junto a sus amigos del mundo del Rally, donde ya se movía como pez en el agua. ‘Giro’ se encargaba de preparar la parte eléctrica de los autos de varios corredores, además instalaba la electricidad de ascensores de edificios en la capital misionera.

Terminó de asimilar que ya no contaría con la visión que lo acompañó por casi 30 años de vida en Buenos Aires, cuando en el hospital de Clínicas una psiquiatra lo atendió ya que, por supuesto, se resistía a la idea que ya no iba a volver a ver, que no podría manejar, trabajar y otras tantas actividades, pensaba. “Nunca me voy a olvidar que aquella psiquiatra me preguntó si movía mis piernas, mis brazos, y si cuando nací hablaba. Le dije que todo tuve que aprender. Su respuesta fue que ahora debía aprender otra vez a vivir, pero sin visión”, contó sobre aquella profunda charla con la profesional, quien además lo llevó a conocer a un joven que hacía tres años estaba internado por un accidente que lo dejó inmóvil casi de cuerpo entero y no podía caminar. “Me impresionó su caso y decidí a aprender a vivir con esta nueva situación y a trabajar”, afirmó.

Renacer

Electricista era su profesión y como electricista estaba decidido a seguir ganándose la vida. Nunca olvidará la ayuda de sus amigos del Rally Misionero y el primer auto que volvió a preparar ya sin visión. “El auto de Miguel Marín fue el primero que volví a preparar. Él me preguntó si me animaba arreglar algunas luces y le dije que sí. Cuando se dio cuenta había sacado todos los cables”, recuerda entre rizas sobre aquel momento que le daría la claridad que necesitaba para entender que podía trabajar de lo que sabía.

Como lo hizo aquella primera vez, marca con diferentes nudos los cables: cada color, un nudo, así los diferencia para instalarlos. Hoy lo llaman desde diferentes talleres de Posadas para que haga la electricidad de los autos e incluso lo invitan a participar de las competencias del Rally que se desarrollan en la tierra colorada.

Si bien hoy en el ambiente del Rally es conocido y saben de su trabajo, a veces en los talleres, percibe la reacción de sorpresa de algunos clientes al enterarse que es ciego. Con humor recuerda que “me pasó en el taller de Navarro que un señor me pidió que arreglara el levanta cristales eléctrico de una de sus puertas, el hombre me quiso dar una linterna portátil para que vea mejor y le aclararon que yo no veía”, recordó.

‘Giro’ se muestra gracioso, motivado, animado, así también lo describen quienes lo conocen. Para muchos, la suya, es una historia fuerte, él en cambio lo hace sentir simple y hasta común.

Al momento de hacer un balance sobre qué le dejó ese día, hace casi 20 años, asegura que “cuando uno se siente mal o bajoneado tendría que recorrer el hospital y ver que hay muchas que tienen problemas realmente serios”, reflexiona.

Al final de la charla, insistió, en que “uno a veces cree que te pasa lo peor, y no ves al otro, que puede tener situaciones peores y no bajan los brazos. En esta vida lo seguro que tenemos, es que se termina, entonces lo ideal es tratar de vivirla lo mejor posible. Disfrutarla lo mejor que se pueda”.