“Trabajar desde la mayor heterogeneidad respetando la diversidad”. Este es el postulado que guía las acciones de la Comisión de Equidad de Género del Concejo Deliberante de Posadas, presidido por la edil Mariela Dachary (Frente Renovador). Con ese lineamiento, se pone en marcha este mes el Parlamento de la Mujer 2020.

“Es la tercera edición. Se trata de una instancia muy interesante para la ciudad de Posadas, para todas las mujeres, las que son amas de casa, las que trabajan fuera de ese ámbito, las científicas, las que son trans, etc. Y así podemos pensar en un abanico muy heterogéneo de diferentes posiciones o perfiles”, enumeró la concejal en una entrevista con ENFOQUE.

Dijo que “la convocatoria es abierta y en la Comisión se viene trabajando mucho en ese sentido: desvincular la idea más tradicional que tenemos de la mujer y poder poner en discusión desde una perspectiva de género las políticas públicas, los marcos normativos”.

Indicó que “el patriarcado viene siendo desde hace mucho tiempo el modelo dominante de nuestra sociedad y a partir de ahí la Comisión, que lleva apenas tres años, intenta poner en discusión este tipo de cosas. La idea es pensar la generación de políticas públicas con el enfoque de género, que lo que hace es poner en discusión la equidad”.

“Muchas veces las cosas que aparentemente son igualitarias, no lo son, porque las mujeres tenemos un montón de otras responsabilidades, como el cuidado de los hijos, de los ancianos, de la casa, más la salida al mundo laboral. Entonces, todas esas cosas, que pasan de manera invisible, cuando se promulgan leyes o se diseñan proyectos, no se tienen en cuenta y se habla de igualdad, cuando eso no se da así en la realidad”, sostuvo.

Dachary adelantó que “la Comisión de Equidad se trabajará temas que ya se abordaron en años anteriores”.

“La inscripción al Parlamento de la Mujer comienza hoy y se extenderá hasta el 15 de marzo. El lunes 16 se hace un sorteo y quedan seleccionadas las parlamentarias que van a participar en este 2020.

Pueden participar todas las mujeres posadeñas que acrediten su residencia en la ciudad de Posadas, sean mayores de 18 años, que no estén ejerciendo un cargo público ni políticos en el año en curso y que no hayan sido seleccionadas como parlamentarias en ediciones anteriores.

“Es un cronograma de actividades bastante extendido, porque la última sesión es el 14 de abril, que es el cierre. Lo que hacemos en ese tiempo es llevar adelante una práctica legislativa, para que quienes participan asuman el rol de parlamentarias y lo que eso implica”, precisó la concejal.

Detalló que en ediciones anteriores se discutieron temas “que tienen que ver con la situación laboral, otras de índole urbanística y de seguridad. Lo que se hará cuando finalice el Parlamento es ingresar esos proyectos a la Comisión. Luego algunos, de acuerdo con la temática, serán girados a otras comisiones”.

Además, Dachary anticipó que en 2020 “vamos a trabajar mucho con el programa de formación profesional permanente en perspectiva de género, que se amplió con la Ley Micaela. Tenemos que pensar en una sociedad que respeta al otro”.