El 10 de diciembre de 2019 el Dr. Oscar Herrera Ahuad asumió la gobernación de Misiones en una ceremonia realizada en la Cámara de Representantes de la Provincia. Allí tomó juramente al Gabinete de ministros y delineó la agenda de temas que serán prioridad en su Gobierno.

Indicó que la Salud, la Educación, la Seguridad, el Turismo, el Agro y el Cuidado del Medio Ambiente estarán al tope de esa agenda, a la vez que anunció la creación de dos nuevos ministerios: el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, y el Ministerio de Cultura.

En la misma línea, anunció la creación de la Subsecretaría de la Infancia que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social.

En su presentación en la Legislatura misionera Herrera Ahuad destacó que llegó a ocupar la primera magistratura provincial “después de muchos años de militancia y de caminar de punta a punta mi provincia. Y así como prometí ante Dios cumplir con mis obligaciones en este cargo, también hago lo propio y reitero ante ustedes y todo el pueblo misionero; siempre en el entendimiento claro de que la razón, la finalidad de la gestión y de la política tiene dos fines que se retroalimentan: el desarrollo integral de una provincia y el bienestar de su gente”.

“Por lo tanto -continuó- vuelvo a solicitar a todos los funcionarios que asumen y asumirán en este nuevo período de Gobierno el máximo esfuerzo, constante compromiso y la inmediatez en la respuesta social”.

“Señores ministros, funcionarios públicos de este Gobierno cambiamos el paradigma del que hay que hacer, por el que tengo que hacer. Lo dije en su momento y lo reitero: funcionario que no trabaja, chau hasta mañana”, afirmó de manera tajante el Gobernador.

Herrera Ahuad dijo que aspira a una Misiones inclusiva y equitativa, en la que todos los misioneros puedan desplegar su potencial.

“Esta tarea resulta imposible sin el compromiso de todos. Porque el avance de una sociedad solo se puede lograr con energía colectiva y transformadora. Por ello aspiramos a que la relación de la ciudadanía con el Gobierno provincial no sea víctima de la burocracia atemporal. Deseamos que los misioneros encuentren en el Estado respuestas, y no obstáculos”, alentó.

Educación y Salud

“La Educación y la Salud son las bases de la equidad social, y entendiendo a la Educación como un derecho de todos quiero destacar que vamos a continuar apostando fuertemente a la inclusión pedagógica, defendiendo ese derecho de que todos los educandos sean parte activa, tanto del aula como de la de comunidad escolar en la que se encuentran. Porque nuestra idea es promover la participación de todos los alumnos, no solo su presencia”, manifestó.

Dijo además que seguirán promoviendo “la Educación Disruptiva y la moderna Escuela de Robótica, que es una fuerte fuente de transformación positiva de la realidad formativa y por ende social. Misiones en esto es un ejemplo en Argentina y en América. Es por eso que Educación y Tecnología se deben convertir en una materia indisoluble. Regidas por criterios de pertenencia”.

En el ámbito de la Salud Pública prometió continuar con las inversiones, “para garantizar y brindar un mejor servicio a los misioneros, con la incorporación de equipamientos, tecnología y recursos humanos”.

Para dejar claro la importancia de la Salud en su Gobierno, el mandatario anunció la incorporación como empleados con relación de dependencia de 500 becarios que se desempeñan como Promotores de Salud.

“Quiero que Misiones siga siendo una provincia sana en todos sus aspectos. Por eso jerarquizaremos los espacios de infancia de la provincia a través de la creación de la Subsecretaría de la Infancia en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia”, remató.

Turismo y Seguridad

Sobre el Turismo dijo que lo entiende como sinónimo de ingreso y empleo para los misioneros. “Trabajaremos en la búsqueda y el desarrollo de más destinos turísticos, aumentando la promoción de los principales atractivos de Misiones”, señaló, y agregó que “hay que fortalecer la comunión entre el turismo y la naturaleza”.

Respecto la Seguridad Pública reafirmó que seguirá en la agenda como prioridad permanente. “La política de seguridad no será delegada. La misma se ejecutará bajo la premisa de prevención y cercanía”, remarcó.

“Ahondaremos en la selectiva formación universitaria de los cuadros de nuestras fuerzas de seguridad, en la profesionalización en diversos temas que hacen a la formación ciudadana, en el uso y desarrollo de tecnología a tal fin, en la división de los espacios especializados que eventualmente combatan el crimen, ya sea en el ámbito rural o urbano. El orden público es respetar la ley, y la ley debe respetarse siempre”, recalcó.

Ratificó además el compromiso del Estado provincial para combatir el narcotráfico. “Ahora bien, las medidas para solucionar el flagelo de la droga solo pueden surtir efecto si se basan en iniciativas de reducción de la oferta y la demanda. En este contexto y trabajando en la prevención de las adicciones, el cuidado, la atención, la protección de aquellas personas que las padecen, crearemos la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones”.

Producción y Medio Ambiente

En cuanto al Agro y la Producción, el Gobernador aseguró que el Estado provincial continuará “incentivando el desarrollo y la producción, escuchando a cada uno de los integrantes de los sectores de la producción, promoviendo cada rincón de nuestra tierra, aún más la agricultura familiar, la actividad ganadera -mayor y menor-, la matriz productiva forestal y la diversificación de la manufactura misionera”, enumeró.

“El apoyo a la construcción de las cadenas de valor, a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas misioneras, es unas de las acciones centrales que llevaremos adelante. Esto es algo que alimenta el crecimiento económico, mejora la calidad de vida y abre las puertas a nuevos y mejores tipos de trabajo”, confió.

Renglón seguido anticipó que en su administración se hará fuerte hincapié en la búsqueda de inversiones empresariales, fomentando programas de radicación de industrias, con flexibilidades a quienes incorporen mano de obra misionera.

“En este punto los jóvenes tendrán un rol preponderante y los acompañaremos para generar las condiciones para que consigan empleo, se formen y desarrollen sus emprendimientos”, prometió.

Por otra parte, Herrera Ahuad hizo mención al trabajo que se realiza en la Biofábrica y dijo que la misma seguirá siendo un elemento fundamental “para dotar de elementos biotecnológicos y capacitación a los productores misioneros, llevando adelante además una política de equilibrio hacia la diversificación productiva y el respeto al medio ambiente. Es por eso que no vamos a ser permisivos con la introducción de transgénicos en la provincia”, enfatizó.

Reafirmó que Misiones es una provincia donde la Protección y el Cuidado del Medio Ambiente son políticas de Estado.

“Advierto que seremos enérgicos al defender la riqueza natural de nuestra provincia y muy riguroso en aquellos que incurren en delitos o infracciones ambientales”, remató.

Por último se refirió a la Cultura y dijo que esta “no es más ni menos que lo nuestro, nuestra ciencia, y en esa línea crearemos la Secretaría de Estado de Cultura, que trabajará en conjunto con el Parque del Conocimiento y otras entidades de la sociedad civil de la provincia, para la inserción de los escritores, cantantes, escultores, artesanos y artistas en general”, cerró.

Reconocimiento púbico a la figura de Rovira

El gobernador Oscar Herrera Ahuad no quiso dejar pasar su reconocimiento público a la persona del presidente de la Cámara de Representantes y conductor del espacio político de la Renovación, Carlos Rovira.

“Ingeniero Carlos Rovira quiero reconocer su permanente acompañamiento y su conducción. Recuerdo allá por el año 2003 en la inauguración de viviendas rurales en Facrán, usted como Gobernador me pedía que lo acompañe. Me dijo que le dé una mano como director del Hospital de mi querido San Pedro. Han pasado más de 16 años, confiamos en la construcción política y en el día de hoy me toca pedirle que nos siga dando una mano”, le expresó el Gobernador.

La confianza de Rovira en la figura de Oscar Herrera Ahuad lo llevó luego a ocupar lugares de decisión importantes dentro del organigrama del Estado. De la dirección del Hospital de San Pedro recaló en la Subsecretaría de Salud, y de ahí pasó a la titularidad del Ministerio de Salud. En 2015 fue designado Vicegobernador, acompañando al gobernador Hugo Passalacqua hasta el 10 de diciembre de 2019, momento en el que asumió la primera magistratura provincial.

Así como reconoció la confianza depositada por Rovira en su persona, Herrera Ahuad también tuvo palabras de agradecimiento para el entonces gobernador y ahora diputado provincial, Hugo Passalacqua.

“Quiero agradecer también a Hugo Passalacqua por estos años difíciles que hemos transitado juntos y que con mucha inteligencia nos ha enseñado la cercanía, la sencillez, la humildad. Supo llevar adelante las políticas públicas que fueron y son reconocidas por todos. Gracias Hugo”, manifestó Herrera Ahuad.

En el plano nacional, dijo que su administración ayudará y acompañará al gobierno del presidente Alberto Fernández, pero aclaró que lo harán siempre desde el concepto misionerista. “Mirando primero nuestra casa, protegiendo y bregando por los intereses de nuestra Tierra Colorada. Haciendo honor a la confianza expresada en las urnas por el pueblo de la provincia”, señaló.

Artículo publicado en la edición N° 52 de Revista ENFOQUE