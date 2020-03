Por Emilio Salvador, Profesor de Filosofía

Pasó de moda el golfo, como todo viste vos.

Como tanta otra tristeza a la que te acostumbrás.…

(Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Queso ruso 1991)

El coronavirus, los rugbiers, los femicidios, la inseguridad, la violencia en todas sus expresiones… nos hemos acostumbrado tristemente a convivir con todo esto. Diluimos la importancia de los temas en una vorágine de opiniones y debates que ponen sobre la mesa temporalmente aquello que nos aqueja; no medimos cantidades ni cualidades, todo debe ser expuesto en una ola cuasi pornográfica de información que se transmite y reproduce vorazmente por todos los medios posibles y que nos da la ficticia potestad de opinar de todo. Ya no necesitamos pensar, solo comentar. Veamos los efectos: por un lado, podríamos decir que es “positivo” tener acceso a tantos datos, situaciones e informaciones pero ¿Qué pasa cuando la cantidad supera a la calidad y me convierto en un ser pasivo en donde solo se impregnan las luces y voces de los que hablan más fuerte?¿no naturalizamos todo?¿no reflexionamos sobre lo que acontece buscando ver en lo que se presenta, diferentes matices?¿dónde está la solución?¿la hay?¿de qué nos sirve hartarnos de contenidos que nos conducen a la banalización de las mismas problemáticas en las que estamos inmersos?. Lo pongo en un ejemplo claro: bajo ningún punto de vista intento banalizar y restarle importancia a la gravísima situación del coronavirus que nos toca de cerca, pero cuando se sabe tanto sin repensar lo que aprehendemos aparecen la paranoia, el miedo paralizante, las avivadas comerciales, las medidas desesperadas y como consecuencia de todo esto el hartazgo: grupos de whatsapp, redes sociales de toda índole, medios gráficos, audiovisuales, etc, con información dispar sobre la misma problemática: chistes, muertes, miedo, liviandad, naturalización, discusiones, etc. El resultado final de todo esto es no poder distinguir la información valiosa y necesaria de la contingente y particular.

Nos acostumbramos a la tristeza de vivir con temor, con impotencia de que las cosas se presentan y ya no sabemos cómo lidiar con ellas porque no se nos invita a pensar, se nos invita a estar “informados”. Ojo: la información es muy valiosa, pero cuando va acompañada de la profundidad suficiente para entender y no solo para aprehender.

Prendemos la tele todos los días y son los medios los que marcan la agenda: una semana será inseguridad, otra los femicidios ya convertidos en estadísticas, otra lo será un virus, otra lo será el dólar y así van pasando los tópicos mientras nosotros vivimos en la ilusión de creer que “sabiendo” todo estamos haciendo algo al respecto. Ya lo decía Kant en el siglo XVIII que conocer y pensar son dos acciones diferentes, la primera se corresponde con el entendimiento y la sensibilidad, la segunda con la razón.

Pensemos, detengámonos un tiempo del día a decodificar sustancialmente todo ese mar poco profundo que se nos vuelca encima; no nos acostumbremos a la tristeza de sentir que todo pasa para esperar problemas nuevos con las mismas manos que no pudieron sostener los anteriores; vayamos acostumbrándonos a que las crisis son terribles, pero muchas veces desde allí se gestan los pensamientos más profundos y las ideas más eficaces.

El miedo detiene y muchas veces atrae lo que se teme. No nos olvidemos nunca que tenemos la capacidad de razonar y quizás el infierno (como dice Oliver Stone) sea la imposibilidad de hacerlo.