En una entrevista telefónica con el programa Sin Filtro que se emite por FM Circus de Posadas, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo que sería una contradicción reconocer el enorme esfuerzo de los docentes y las familias y suprimir las vacaciones de verano. Declaró además que una provincia como Misiones, con un enorme caudal turístico, necesitará de las vacaciones de verano para iniciar un proceso de recuperación económica.

Sobre el inicio de clases, aseguró que están mirando a otros países que iniciaron si pueden sostener ese regreso a las escuelas y marcó la importancia de trabajar no solamente en el cuándo, sino el cómo. “Nos gustaría pensar que agosto seria un mes para regresar, pero no lo sabemos”, dijo sobre la fecha que aún no está definida.

Indicó que mientras tanto se debe ver también cómo evolucionan las demás actividades que se van abriendo en el país. “La sociedad argentina ha tomado la decisión de priorizar la vida en esta pandemia”, remarcó el Ministro de Educación.

Siguiendo en la misma línea del inicio de clases, cuando se dé, aseguró que no será la misma situación, previa al coronavirus, habrá distanciamiento físico e implicará generar un protocolo para disminuir los riesgos de contagios. Consultado sobre si pretenden abrir por provincias, o todas juntas, sostuvo que la decisión debe ser del Estado Nacional, pero ello no implica que en algún distrito se pueda abrir con antelación. De todas maneras descartó que ello ocurra en esta situación actual.

En cuanto al cómo, dijo que serán por grupos, hasta que una vacuna resuelva el COVID-19. Agregó que algunos grupos irían lunes y miércoles y viernes, y la siguiente semana, martes y jueves.

Adelantó que habrá vacaciones de invierno porque “vamos a necesitar un corte para producir algún descanso en toda nuestra comunidad educativa en un momento de tanta angustia”, declaró.

El funcionario de la cartera nacional destacó el rol de la herramienta virtual. De todas maneras afirmó que en esta argentina tan desigual no se puede hablar de educación virtual. “El rol del maestro y de la escuela es irremplazable”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Trotta destacó la reunión con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, desarrollada la semana pasada. “Para nosotros suscribir el convenio que permite reconocer una deuda no reconocida por la gestión anterior que opera como garantía de bolsillo para el salario de todos los docentes de Misiones es muy importante”, manifestó. En cuanto a detalles de la reunión, precisó que siempre el Gobernador plantea desafíos para obras en escuelas en la provincia y dijo que están trabajando en ese sentido.