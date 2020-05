El Gobierno de Misiones resolvió este martes autorizar las caminatas al aire libre a mayores de 60 años en todo el territorio provincial.

La resolución que lleva la firma de los ministros de Salud y de Gobierno, Oscar Alarcón y Marcelo Pérez respectivamente, resuelve en su Artículo 1º aprobar el «Protocolo de Actuación Sanitaria» para caminatas al aire libre para personas mayores de que pertenezcan al grupo de riesgo, sujeto a las normativas nacionales y provinciales de prevención ante la pandemia del COVID-19.

En sus fundamentos se establece que las caminatas al aire libre, son una excepción transitorio al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) vigente, y tienen por finalidad la implementación admnistrativa y gradual del esparcimiento social.

Asimismo, aclaran que no es una autorización para realizar actividad física, ni reuniones sociales, sino para lograr una readapción progresiva física y mental de la persona con el medio, luego de una etapa de confinamiento social sin precedentes.

«Las caminatas al aire libre deben llevarse a cabo en un marco de prudencia y responsabilidad social, que permita cumplir con los objetivos de la medida y garantice el cuidado integral de la salud de toda la comunidad», remarcan en los fundamentos de la resolución.

Todo lo que hay que tener en cuenta para las caminatas

✓ Podrán hacerlo sólo personas de 60 años de edad cumplidos en adelante.

✓ Excepcionalmente por necesidad de un acompañante, el adulto mayor podrá

ser acompañado por una persona en calidad de asistente.

✓ Las caminatas se realizarán los días que el Municipio lo determine en cada

caso, no debiendo ser día domingo, el cual está establecido para caminatas

del resto de las franjas etarias.

✓ Asimismo el Municipio establecerá cuáles serán los lugares permitidos,

asegurando sea un lugar propicio para asegurar el debido distanciamiento.

✓ Se dispondrá de una hora y media de tiempo desde que sale de su domicilio

o lugar de residencia.

✓ Cada uno llevará su propia botella de agua.

✓ No se permite permanecer fijos en un espacio.

✓ Distanciamiento social con otras personas de 4 metros.

✓ Usar barbijo social en todo momento.

✓ Recomendar a cada municipio que disponga de 1 o más lugares exclusivos

para la realización de la caminata y en los mismos disponer de estación

sanitaria exclusiva, en lo posible con algún personal sanitario y provisión de

agua.

✓ Recomendamos que sea en horario diurno.

✓ Recomendamos el uso de la aplicación Misiones Digital a la población que

quiera acceder a la caminata.

✓ Recomendamos disponer del DNI para los controles de la Policía de Misiones

✓ El espacio de circulación debe estar establecido con el fin de que las

personas no se crucen unas con otra de frente y de ser necesario se deberá

cortar el tránsito vehicular para disponer de mayor espacio para el

distanciamiento.

✓ Es recomendable el uso de repelentes para esta actividad a fin de prevenir

picaduras de mosquitos que podrían aumentar el contagio de Dengue.

✓ Recomendar que se evite el contacto con superficies en la vía pública, en

caso de hacerlo recomendar el uso de desinfectante a base de alcohol.

✓ Recomendar a las personas que eviten tocarse la cara mientras están fuera

de sus casas.

✓ Al llegar al domicilio se recomienda: desinfección de manos, llaves, billeteras,

celulares y zapatos con desinfectante a base de alcohol antes de ingresar.

✓ Lavarse las manos inmediatamente luego del ingreso al domicilio y arrojar el

barbijo descartable o en su caso si fuera de tela, remojarlo en agua con

lavandina por el término de 20 minutos.

✓ Ante la presencia de personas que tengan síntomas similares a los de

COVID19, dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias, llamando al 0800-

444-3400.