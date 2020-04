Algunos están en situación desesperante y no saben con quién comunicarse para pedir ayuda. El diputado Lenguaza (PAyS) presentó un proyecto para darles una alternativa de registración para establecer las prioridades de traslado.

“La extensión del aislamiento social puso en crisis a miles de personas que quedaron varadas dentro del propio país, muchos de ellos misioneros”, refirió el Legislador, quien mantuvo contacto con algunos de los afectados por esta situación. En todos los casos, manifestaron su desesperación por no poder volver, pero sobre todo, por la imposibilidad de contactarse con el único teléfono que puso a disposición el Gobierno de la provincia para atender esta situación en particular.

Lo que solicita el proyecto de comunicación es la creación urgente de una plataforma digital para la inscripción de los varados y que en ese registro se establezca el orden de prioridades, según lo que cada uno manifieste. También, que el Estado se haga cargo del costo del traslado de quienes se encuentren en peor condición económica, porque no todos tienen para pagar lo que les cobran las pocas empresas habilitadas para el viaje chárter.

“Hay casos muy diversos. Gente que quedó varada y ya no tiene para pagar un hotel. O que está amenazada con el desalojo. Misioneros que estudian y no tienen para alimentarse porque sus padres se quedaron sin empleo; gente que se fue a trabajar y de golpe quedó sin ese trabajo. Están desesperados, y no son solo de Buenos Aires. Hay misioneros en otros puntos del país que no tienen ninguna alternativa”, comentó Lenguaza al referirse a la situación de los varados.

Si bien el Gobierno provincial inició algunos viajes para trasladarlos a Misiones de manera controlada, “lo que manifiestan los afectados es que no tienen a donde dar a conocer su situación porque no hay una vía oficial para registrarse. La cuarentena se extiende y no tienen más recursos. No están contenidos adecuadamente en esta situación tan puntual”.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, emitió la Resolución 90/2020 por la que establece el mecanismo mediante el cual las provincias y los municipios podrán organizar sus operativos de traslado humanitario, con notificación a las autoridades nacionales. Paralelamente, el gobierno misionero emitió la Resolución 810, que establece un protocolo de traslado, la cuarentena obligatoria de los asistidos y un número de teléfono al cual dirigirse, el que está colapsado por la demanda.