Ya alejada del espacio de Cambiemos, al que en su momento respaldó, la fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri la defraudó “en muchos sentidos” y ratificó que no va a “apoyar más a nadie”.

La dirigente social explicó que confió “primero en el ‘hambre cero’, como ahora en ‘la mesa del hambre’” (en alusión al Consejo Federal Argentina contra el Hambre), pero reclamó a las autoridades del país que “se haga algo” y que “la gente pueda tener trabajo para no seguir viviendo de los planes en sus casas”.

“Yo creí en los aspectos en los que la gente creyó, en los que creímos todos, en el sentido de dar trabajo, de luchar contra la necesidad y el hambre de la gente, de que lugares a los que nadie entraba se pudiera entrar… Muchísimas cosas”, explicó Barrientos, durante una entrevista en en programa Intratables (América), sobre los aspectos que la inclinaron a apoyar a Macri.

La titular de Los Piletones aclaró que no se sintió “usada” por el ex mandatario nacional, porque fue ella misma quien decidió respaldar su gestión. Sin embargo, comentó que “desgraciadamente” no lo “ha visto” después de las últimas elecciones.

“Lamentablemente, uno a esas cosas las va aprendiendo, ¿no? Yo jamás había apoyado a un partido político. Lo he hecho con Mauricio y yo creo que, en el último tiempo lo dije, no apoyo más a nadie. Una pena”, agregó.

Por otra parte, Barrientos consideró que la implementación de planes sociales “es una de las salidas, pero no es la solución” y sostuvo que la situación “no cambió en nada” después de que se aprobara en el Congreso la ley de Emergencia Alimentaria.

“Hace 15 años que vengo con esto de hacer comedores en distintos lugares. Ahora, estoy abriendo una fundación en Santiago del Estero. Yo ya no quiero seguir abriendo comedores, yo quiero que la gente tenga trabajo y que no viva de una tarjeta ni de nada, que tenga trabajo”, remarcó.

Sobre la actual administración del Frente de Todos, detalló que le envió cartas al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y le pidió “personalmente que ayudara con alimento para la gente”, pero señaló que “hasta ahora no ha habido respuestas”.

Por último, contó que tiene “muchísimos problemas” en varios comedores que tiene su fundación en diferentes puntos del país, principalmente en Santiago del Estero, la provincia que gobierna Gerardo Zamora y de la que ella es oriunda.

“La situación está muy difícil, recién vengo (a Buenos Aires) y estoy a punto de cerrar un comedor que tenemos en (el partido bonaerense de) Cañuelas por falta de alimentos. Yo lo hablaba hoy con mi hija y ella me decía ‘mamá, no tenemos para merendar, para empezarle a dar de comer a la gente’. Ahí concurren 200 familias”, precisó.

