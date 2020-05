El ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, elogió las medidas adoptadas por Alberto Fernández en el marco de la pandemia por coronavirus, y criticó a Jair Bolsonaro por impulsar la apertura económica. «La economía se recupera; una vida humana, no», enfatizó.

En una entrevista con Alejandro Bercovich en Brotes Verdes, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), aseguró que «la única arma» para enfrentar al coronavirus es el aislamiento. «No es posible que la gente siga viendo día a día morir personas por la pandemia. ¡El único que resucitó fue Jesucristo! La gente no resucita, y en cambio la economía sí».

En este sentido, se diferenció del mandatario brasileño por impulsar el levantamiento de la cuarentena, mientras el número de casos positivos continua en ascenso, y precisó que «hay un movimiento social organizado que cree que Bolsonaro no tiene competencia para seguir gobernando Brasil».

«Las encuestas de opinión pública están mostrando un crecimiento de las insatisfacciones con Bolsonaro», detalló Da Silva al ser consultado por la recepción de la sociedad brasileña ante la reacción del gobierno del ex militar.

Sobre la llegada de Bolsonaro al Palacio de Planalto, Lula aseguró que «fue el resultado de un lobby llevado a cabo por las fuerzas armadas, la policía y los partidos de derecha», bajo el discurso de que «la izquierda es el verdadero problema de América latina y la solución eran Bolsonaro y (Mauricio) Macri».

Además, también cargó contra la administración de Donald Trump, al considerarla de «no tener autoridad moral para hablar».

«EEUU no tiene autoridad moral para hablar, primero porque no creían en el virus, segundo porque creen que solamente los chinos son los culpables, y tercero porque pensaban que la pandemia no les iba a llegar, y hoy son el país con mayor cantidad de casos y de muertos del mundo», sentenció.

Fuente: BAE Negocios