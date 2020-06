El ex presidente de Brasil y líder opositor Luiz Inacío Lula da Silva afirmó que la elite del país puso en el poder a un «troglodita» e intenta «reeducar» al presidente Jair Bolsonaro para preservar el plan económico del ministro de Economía, Paulo Guedes.

Lula generó una polémica al pedir en la reunión de la directiva del Partido de los Trabajadores (PT) no adherir ciegamente a manifiestos de sectores que se pasaron a la oposición del presidente y que en su momento colaboraron con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 o apoyaron su prisión en 2018.

«Yo no puedo aceptar con facilidad lo que gente que ayudó a destruir el pais está queriendo hacer; hay un intento grande de hacer que el PT desaparezca del escenario político, hay un interés de la elite brasileña de gobernar el país sin el PT», dijo Lula, presidente entre 2003 y 2010 y condenado a prisión en dos causas por corrupción.

El ex presidente manifestó que el grupo mediático Globo, que se opone a Bolsonaro pero apoya su plan económico, «ha lanzado una propuesta de acuerdo» para que el presidente siga en el poder, citando un editorial publicado hoy por el diario O Globo.

«No podemos aceptar que Bolsonaro es resultado de un proceso ampliamente democrático, es resultado de un proceso que se dio desde la destitución de una presidenta que no cometió delitos; ahora percibieron que el troglodita que ellos eligieron fracasó», sostuvo.

Lula lanzó una posición polémica justamente cuando varios dirigentes del PT abrazan la idea de conformar alianzas con sectores de la derecha antibolsonaristas.

«Están queriendo reeducar a Bolsonaro pero no quieren reeducar a Guedes; en estos manifiestos (por la democracia que circulan firmados por personalidades) hay pocas cosas del interés de la clase trabajadora», indicó.

Según Lula, su partido conoce los motivos de la campaña «Fuera Bolsonaro»: «Queremos sacarlo para defender la vida, porque no le gusta a las mujeres, no le gustan los negros, los indígenas, no le gusta el pueblo trabajador», argumentó.

