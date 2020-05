El presidente Alberto Fernández afirmó que a los países que «abrieron» la economía «no les fue bien», y aseguró que Argentina y el mundo atraviesan una una situación excepcional por la pandemia de coronavirus.

«Admiro a sociedades como la sueca, pero digo que no tuvo los resultados de los países que hicieron una cuarentena más estricta. A los que salgan a la calle a trabajar, les digo que el mundo es otro. Todo ha cambiado», remarcó el jefe de Estado en declaraciones a Radio Rivadavia.

Por otro lado, el mandatario aseguró hoy que «hay un empresariado consciente e infinitamente solidario» que, por ejemplo, ha hecho donaciones anónimas para construir hospitales.

En cambio, aseguró, hay otros que «dicen cosas que no ayudan» y «la gente se da cuenta», en particular cuando se refieren a que hay que «pagar la deuda» de cualquier forma y dejó claro que no es partidario de «generalizar», en diálogo con radio Rivadavia.

En tanto, aseguró hoy que «hubo un proceso de degradación del Estado» durante la anterior gestión y recordó que recibieron un país en el que «los hospitales se construyeron y «nunca se inauguraron», citando el caso de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con radio Rivadavia.