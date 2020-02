Juan y Marcos Nuñez son tan humildes como talentosos. Remarcan que su carrera musical no hubiera llegado adonde llegó sin la ayuda de mucha gente, tanta que no quieren hacer una enumeración, porque temen que alguien quede afuera, lo que sería imperdonable. A días de tocar en su Campo Viera natal, en el marco del aniversario de la localidad, repasaron con ENFOQUE su historia, su presente y lo que se trae este 2020, que asoma intenso para los artistas.

“Tocar en Campo Viera es remontarnos al lugar donde nos criamos. Es reencontrarnos con los amigos, compartir con la familia que está allá. Nos trae muchos recuerdos. Lo más importante es justamente eso, compartir”, aseguró Marcos, quien aporta un dato: hace 20 años dejaron el pueblo para instalarse en Posadas.

La cita en Campo Viera es el 23 de febrero.

Y el pueblo volverá a tenerlos en mayo, con la Fiesta Nacional del Té. “Este año estamos acompañando fuerte la organización de ese evento”, apuntó Juan.

Según el DNI, Juan Ramón “Pico” Nuñez, bandoneonista y compositor, y su hermano Marcos Alberto (“Chavo”), guitarrista, nacieron en Campo Viera, el 23 de marzo de 1978 y el 15 de junio de 1981, respectivamente.

Moncho Núñez, el padre, era un músico de baile. Él les inculcó que se podía vivir de la música, siempre y cuando lo tomaran como un trabajo, con la responsabilidad que eso implica. Y vaya si lograron cosas con la música. “Jamás hubiera pensando estar sentado en un living ensayando un tema con Mercedes Sosa. O compartir escenario con el Chango Spasiuk”, reflexionó Juan.

Compañeros de muchas rutas de Joselo Schuap, los Nuñez mostraron su alegría con la designación del colega como Ministro de Cultura: “Vemos en esa designación la visión y la sensibilidad del gobernador Oscar Herrera Ahuad, que tiene una mirada abierta y esperanzadora para con nosotros los artistas. Que esté al frente un compañero nos parece genial. Entendemos que tendrá un enfoque en favor de los trabajadores de la cultura. Auguramos un buen camino y esperamos que sea con el mayor de los éxitos”, opinó Juan.

Y agregó: “Sabemos que es un tiempo muy complejo en cuanto a lo económico y apostar a la cultura en este momento, es algo alentador, nos habla de sensibilidad y compromiso”.

Tiempos de crisis

Ahondando sobre esa realidad económica, los ganadores del premio Gardel por su disco “3 Fronteras” dieron su visión. “Ante todo, uno es ciudadano, vecino, y cuando vamos al supermercado vemos el impacto de la inflación, por ejemplo. Y nosotros que dependemos de organización de eventos vemos que la cultura es un poco el fusible, porque la gente al sentir el impacto económico, deja de consumirla. Todo se va achicando”, ilustró Juan.

Definir en qué etapa de la carrera se encuentran también fue una de las consignas. Para Marcos, “es una de mucha tranquilidad, tiene que ver con que mucha agua ha pasado bajo el puente, hace más de 26 años que tocamos, hubo varios discos. Tenemos mucha energía, porque en esto se empieza todos los días”.

“Esto es reinventarse todo el tiempo. Uno no puede llegar a un nivel y quedarse ahí. Siento que todo el tiempo hay que proponer cosas nuevas, en cuanto al sonido o a la presentación de los conciertos”, agregó Juan.

Los Nuñez adelantaron que este 2020, junto con Los Años Luz Disco, concretarán un ciclo denominado Club Atlético Litoral, tanto en Buenos Aires como en Rosario. La idea es llevar a músicos de Misiones para que tengan la posibilidad de actuar en un espacio de la Capital, donde suceden muchísimas cosas. “El espíritu en sí es promover la música de esta región, a través de nuestros artistas jóvenes, que necesitan espacios para mostrarse”, afirmó el bandoneonista.

Nuevo disco

“Estamos en el proceso de producción de un nuevo disco. Eso lleva su tiempo, tiene un costo. La organización no es nada fácil, pero ya estamos en la etapa de composición”, confió el guitarrista.

Su hermano mayor añadió: “El disco anterior, 3 Fronteras, fue el cierre de una etapa. Completó una trilogía junto a Tierra de Agua (2007) y Chamamé (2011). Tenían una estética sonora, con invitados, con una historia específica, que resumían 25 años, que nos llevaba a Campo Viera, al trabajador rural de Misiones, a la cosmovisión de la región, a los inmigrantes. Este material será diferente, mostrará otros sonidos de la paleta de colores que tiene la música”.

Armar un disco, tocar en vivo, vivir de la música requiere una disciplina y de un trabajo constante. “Nosotros venimos de tocar y al otro día ya estamos craneando cómo vamos a seguir. Muchas veces nos juntamos, pero no tocamos, sino que trabajamos en la planificación, pensamos, intercambiamos ideas. Además tenemos un excelente grupo de trabajo, con Fer Solís en percusión, Diego Velázquez en el bajo y Pola Fernández asistiéndonos en todo”, detalló Marcos. Y su hermano completó: “Hacemos una planificación, la base de todo, porque sirve para ir logrando los objetivos, a corto, mediano y largo plazo. Somos gestores, también vamos viendo cuestiones administrativas, dónde vamos a tocar y todos los demás detalles”.

“El trabajo en el escenario que la gente ve es la frutilla del postre. Detrás de eso hay muchísimo trabajo. Tenés que estudiar, saber qué pasa en el mundo, estar conectado con tus pares. Ofrecés un producto y tenés que tratar de meterte en ese gran mercado, que tiene millones de ofertas”, coincidieron ambos.

Estrategias

A la hora de contar sus estrategias de afrontar el día a día, el guitarrista contó: “Hay que tratar de que no se vuelva una rutina. En mi caso, no tengo horarios, cuando puedo agarro el instrumento. Escucho de todo, toco con mis hijos, que también incursionan en la música. No hay nada más lindo que hacer lo que te gusta. Somos privilegiados en ese sentido”.

“Estamos todo el tiempo en la búsqueda de nuestro sonido, de nuestra manera de comunicar. A diferencia de la música con letra, que es explícita, nuestra propuesta, que es instrumental, es más figurativa y requiere otros planos”, reflexionó Juan.

En 1999, los hermanos realizaron, junto a otros artistas argentinos, una gira por China, Australia y Nueva Zelanda. “Éramos muy chicos, papá tuvo que hacernos un permiso”, recordó Juan y Marcos agregó: “Nos abrió la cabeza, había delegaciones de distintos países, que, como nosotros, llevaban su cultura para mostrarla a los demás”.

Ya en los 2000, tocaron en países como Alemania, Inglaterra, Bélgica, Francia, Portugal, España, Austria, Eslovenia, Holanda, Noruega y Gales, entre otros. Y lo más cercano en el tiempo, en 2019, se presentaron en Marruecos, considerado por Marcos “uno de los lugares más impactantes donde estuvimos, con una cultura milenaria, con gente super respetuosa y hospitalaria”.

“CruzArte”

La agenda de los hermanos dice que el 23 estarán en Campo Viera y el 29 en el Parque Temático La Cruz de Santa Ana. “CruzArte” se llama la propuesta, que empezará con la proyección del documental dirigido por Elián Guerin “3 Fronteras – El sonido de los Hermanos Nuñez”. Una vez concluido el audiovisual, el próximo escenario será el orquideario, donde los reconocidos músicos misioneros expondrán el repertorio de su último trabajo discográfico “3 Fronteras”. Finalmente, la gala concluirá en el Santanero Restó, donde los presentes podrán disfrutar de un menú especialmente diseñado para la ocasión. Talentosos y agradecidos, los hermanos que empezaron tocando en Campo Viera ya son embajadores de Misiones y ese rol, fiel a su estilo, lo asumen con total humildad.