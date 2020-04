El ministro de Salud de la provincia, Oscar Alarcón, reiteró que “los misioneros que vuelven de otras provincias, se los recibe, se les hace el test y se los envía a cuarentena si los hallamos asintomáticos” de coronavirus.

Además, precisó que “los camiones que provienen de Brasil e ingresan al país por la provincia traen alimentos. Se controla todo, control puesto a puesto hasta que salen. No pueden parar en el recorrido del territorio misionero. No paran en Misiones, no bajan a comprar en paradores”, explicó el ministro en una entrevista con Radio República.