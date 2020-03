Escribe Emilio Salvador, Profesor de Filosofía

¿Quién puede negar la innovación comunicacional de las redes sociales? Creo que nadie. Las consecuencias y efectos se multiplican positivamente: ya nada nos es indiferente, podemos acceder a comunicarnos con quien queramos, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Pero toda cara tiene otro lado. Las redes sociales se han convertido en el gran escenario en donde se difuminan las barreras de lo privado y lo público, son la ruptura de dichos ámbitos o la transparencia de las paredes que nos reservaban un mundo para nosotros y nadie más.

Recuerdo la idea del panóptico del filósofo francés Michel Foucault expresada en libros como “Vigilar y castigar” del año 1975 refiriéndose a esa estructura que podía ver todo sin que los observados puedan ver a quienes los veíanen un claro ejercicio sofisticado del poder y el disciplinamiento de los cuerpos. Ya no hacía falta que te escondas de quien te controlaba porque ahora, ya no sabes cuándo lo está haciendo. Esa idea que Foucault toma del británico Bentham y la utiliza para graficar como los sistemas de control social van tomando formas más sutiles en el siglo XX, se ha ido transformando, mutando y ha quitado las cortinas de las paredes dándonos el poder de observantes y observados a todos. ¿Dónde está la trampa de esta libertad que se nos presenta? Voy a dividirla en dos:

Por un lado, como menciona el filósofo surcoreano ByungChul Han: “Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual; la comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos; estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca: la comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno; ¡lo igual no duele!”.Estamos desesperados por pertenecer y son los likes, los comentarios y las repercusiones de lo que expresamos en esas redes, los que determinan si formamos parte o estamos alienados. Necesitamos generar un auto concepto en pos de las devoluciones o reacciones que los otros tienen para con nuestra vida y entonces devenimos en seres transparentes de intimidad: mostramos todo y vemos todo. El panóptico se ha roto.

En segundo lugar hemos suspendido el carácter crítico por el meramente visible. Vemos más de lo que pensamos, oímos más de lo que escuchamos y vemos más de lo que miramos. Insisto siempre con el concepto de “naturalización” como esa acción en la que se apropia de algo que debería generar otra reacción o mejor dicho, alguna reacción. Vemos algo espantoso en las redes y estamos a un desliz del dedo de enfocarnos en un chiste, en algo banal, tonto. Quizás lo más grave sea que no vemos algo nocivo en nuestra participación de este espectáculo prostibulario de intimidad y me surgen estas preguntas: ¿veo lo que sos o lo que querés que vea? ¿Muestro lo que soy o lo que intento que pienses que soy? ¿Confíomás o menos en la gente? Hoy hablar con alguien está siempre bajo un manto de sospecha ¿Qué quiere? ¿Por qué me escribe?¿será falso el perfil? Entonces… ¿Cuánto nos aleja la globalización comunicacional de los demás?

Hoy puedo no verte porque te escribo y te aviso que no voy, hoy puedo engañarte porque quizás no soy quien está detrás de la foto que ves, hoy puedo ayudarte porque con un mensajito quizás te auxilio y antes no….beneficios…disvalores, peligros y placeres…tal vez aun sigamos bajo la mirada que Discépolo nos heredóallá por 1934 en su icónico tango “Cambalache”…Vivimos revolcaosen un merenguey en un mismo lodotodos manoseaos…