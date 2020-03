Alejandra Pautasso es la propietaria de Tacuapí Lodge, emprendimiento ubicado en el municipio de Aristóbulo del Valle y que limita con el Parque Provincial Salto Encantado. Turistas de diferentes partes del mundo, de otras provincias y la misma Misiones, eligen durante todo el año desconectarse del ruido, conectar con la naturaleza y vivir una experiencia única que ofrece este espacio emplazado en una reserva privada de 50 hectáreas que garantiza la conectividad del bosque en el área del Corredor Verde.

Hace 15 años Alejandra Pautasso llegó a la provincia realizando turismo aventura. Fue entonces cuando decidió que este sería el lugar para concretar sus sueños. La selva era un potencial y Misiones lo tenía. Impactada por lo que naturaleza ofrecía, no dudó en dejar su Santa Fe natal e instalarse en la tierra colorada.

Alejandra Pautasso, propietaria de Tacuapí Lodge.

“Que estaba loca por dejar todo, me decían”, recordó la empresaria en una charla con ENFOQUE. Pero era ella quien no podía entender que no vieran el potencial de la selva. “Una provincia con dos maravillas. Cuando vemos la cantidad de gente desesperada por ver la selva no lo podemos creer. Estamos orgullosos de haber hecho algo que a la gente del mundo le gusta”, manifestó con una motivación que se percibe es la misma que la impulsó a dejar sus orígenes para apostar todo en la Tierra Colorada.

Sobre los inicios contó que “en principio lo nuestro era el turismo aventura y criamos a nuestros hijos encima de la camioneta, pero luego cuando nos establecimos vino la certificación de Rainforest Alliance (RA) en sostenibilidad, por lo cual estuvimos cuatro años capacitándonos. Eso nos dio un respaldo, una seguridad y un posicionamiento que hace falta en la provincia de Misiones”, indicó.

Al lugar llegan turistas de todas partes del mundo, Alejandra y las familias que integran Tacuapí Lodge establecen vínculos muy amenos con el visitante. Es otra de las partes más ricas, según describe la apasionada empresaria. “Una pareja de Alemania, me dice: señora nosotros fuimos de luna de miel a Indonesia cuando fue el tsunami y realmente el lugar más parecido a ese paradisíaco destino es este, pero no volveríamos a Indonesia, sí a Tacuapí porque nuestra luna de miel terminó arriba de una palmera”, contó sobre una de las miles de anécdotas que surgen, de lazos y experiencias y emociones que generan la selva.

“Nosotros ofrecemos experiencia de selva, no es un hotel normal, es ecológico, donde hacemos sostenibilidad, cuidamos el ambiente y donde cada chico de las familias que nos visitan, planta un árbol”, detalló sobre algunas de las tantas experiencias que ofrece el lugar. La gastronomía es otro de los puntos, no menor, ya que también es una combinación de lo puro y exclusivo de Misiones, con recetas de afuera que van dejando los visitantes extranjeros.

“Yo comencé primero como un hobby de la familia, pero ahora estamos totalmente consustanciados y felices de lo que hacemos”, afirmó.

Readaptarse, la clave

El lugar en principio ofrecía una desconexión de la agitada realidad y conexión con la naturaleza, con la selva. Si bien todo esto sigue siendo el principal producto, “el público es mucho más exigente ahora, entonces comenzamos con internet y nos dimos cuenta que ello nos triplicó la cantidad de gente. Los visitantes invitan a venir al lugar desde las redes y al día siguiente hay otra reserva”, dijo.

Otro de los proyectos en el que ya avanzan, es en una cabaña exclusiva para recién casados “con una sorpresa”, adelantó Alejandra.

El predio de 50 hectáreas tiene capacidad máxima para 32 personas. En principio la mayoría era turismo extranjero, en la actualidad al lugar llegan no sólo de otros países, sino de varias provincias de la Argentina y muchos misioneros.

La mujer como empresaria

Con una pasión contagiosa, ante la consulta de ENFOQUE sobre qué le emociona, se permite motivar a las mujeres. “Me emociona el lugar que tenemos las mujeres y que a veces nos quedamos encerradas en la casa, esperando. No esperen, salgan, hagan, cumplan los sueños”, sugiere.

Para la exitosa empresaria “los sueños hay que cumplirlos. Al principio me decían que estaba loca, que quién iba a ir a ahí. Pero la selva a mí me abrió la puerta al mundo y lo que aprendés es muchísimo”, sostuvo la propietaria de Tacuapí Lodge.