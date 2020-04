El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, aseguró que es prematuro hablar de una fecha o mes puntual en el que la actividad del sector comenzará a funcionar a pleno. Remarcó que eso nadie lo sabe y que sería irresponsable hacer un pronóstico, pero aclaró que la Provincia se está preparando para la reactivación del rubro, uno de los más importantes de la Tierra Colorada. Y admitió que hoy por hoy lo que lo desvela es mantener el empleo que brinda el turismo.

“El impacto lo estamos evaluando día a día. En un principio pensamos que la caída iba a ser igual que en 2016 o en 2001, cuando la Argentina sufrió el estallido social, que hizo que el turista dejara de venir al país. Teníamos la previsión de un desplome de entre el 60 y 70 por ciento. Pero con esta pandemia no sabemos, porque la caída es a nivel mundial. Sin duda que la recuperación va ser gradual. El turismo funciona por proximidad. Primero creemos que volverá el interno, después se irá ampliando a uno regional, interprovincial, con Corrientes, Entre Ríos y Formosa, por ejemplo. Y después podría ir a uno nacional, con mercados como el de Buenos Aires, Córdoba, Salta o Mendoza. Lo que sí va a estar complicado es el tema de las fronteras. Tenemos el 90 por ciento de límites internacionales. Para este 2020 pensamos que se iba a potenciar el mercado brasileño y eso cambió drásticamente”, analizó en una entrevista con ENFOQUE.

Arrúa consideró que “Brasil no atendió la pandemia en el minuto 1. Entre Santa Catarina y Paraná, que son los estados cercanos a Misiones, tenés más de 10 mil casos confirmados de coronavirus, sin embargo es sólo una estimación. Pueden ser 30 mil, porque en ese país siguen volando aviones, circulando el transporte terrestre. Solo San Pablo fue el estado que tomó una cuarentena drástica”.

Sobre las prioridades de la cartera, fue preciso: “Estamos ahora enfocados en sostener el empleo del sector. Eso es lo que nos desvela. Buscamos medidas paliativas para un rubro que genera 24 mil empleos. Eso es el primer punto. Trabajamos con medidas nacionales y provinciales. Articulamos para que los bancos agilicen las carpetas de créditos y demás vinculados a las empresas turísticas”.

Compromiso del empresariado

Reveló que “el 90 de los empleadores del turismo pagó su sueldo a término, cuando hay turismo cero. Eso muestra compromiso del sector con sus empleados. Hay una cadena de valor que queremos cuidar”.

Afirmó que en la preservación del empleo “van a jugar un papel fundamental los sindicatos. La idea es acordar rebajas de sueldo y mantener el personal. No me he enterado de que han despedido personal. Los empleos eventuales sí han caído, hubo rescisión de contratos”.

“Es probable que en la primera semana de mayo los consultorios vuelvan a funcionar y hay gente que se tiene que tratar y muchos pacientes necesitan hoteles. Esa será la primera ocupación que se tendría”, estimó.

“Luego veremos cómo vamos reactivando. Veremos aquellos hoteles que tenían una oferta más internacional cómo se pueden ir readecuando a lo local o regional. Estamos trabajando en un protocolo sanitario para el turismo. Avanzamos en eso para poder tenerlo en las próximas semanas, para que hoteles y restaurantes puedan empezar a ver la forma en la que pueden trabajar”, confió.

“Comprá ahora, viajá mañana”

El ministro agregó además que “seguimos en promoción, estando en redes, con presencia online. Haciendo encuestas en nuestros mercados más fuertes, para saber qué piensa la gente, si quiere viajar, cuándo lo haría, qué medidas tomaría, si sabe la situación de Misiones”.

“También trabajamos con el sector privado en una plataforma digital para poner toda la oferta de los operadores. Comprá ahora, viajá mañana es el lema”, completó.

Dijo que “Misiones viene trabajando hace muchos años en el turismo sustentable y ecológico. Eso va a tener sin dudas mucha preponderancia, porque los primeros destinos en salir serían los que tienen esos atractivos al aire libre, a diferencia de otros como Nueva York, que ofrecen grandes urbes, con aglomeración de gente”.

“Argentina tiene un potencial enorme. Creo que es uno de los primeros destinos que se va a fortalecer si se mantiene esto de aplanar la curva. Pero esto hay que acompañar con las medidas sanitarias correspondientes. Es lo primero que la gente te va a preguntar cuando decida venir al país”, sostuvo.

En cuanto a proyectos de medidas sanitarias en los alojamientos, adelantó que “trabajamos con los hoteles para que haya teleconsultorios, a fin de que un médico asista al turista por videoconferencia cuando haga falta”.

El ministro se mostró expectante por la asistencia que llegará desde la Nación para el sector. Recordó que a su par nacional, Matías Lammens, le puntualizó que la ayuda tiene que ser muy específica, por lo que representa la actividad para Misiones y el impacto que el coronavirus ha causado específicamente en el rubro.