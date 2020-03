La imagen positiva del presidente Alberto Fernández trepó a 93,8 % y la negativa se ubica en 4,8 % mientras que 1,4 % no sabe o no contesta. Los niveles de apoyo al Gobierno nacional son inéditamente altos. La adhesión a la gestión presidencial y las medidas adoptadas durante la pandemia se reflejan en otro apartado del estudio de opinión de la consultora Analogías donde se refleja que 72,7 % se expresó a favor de extender el aislamiento obligatorio después del 31 de marzo mientras que sólo 10,4 % está en contra y 16,9 % no sabe. En cuanto al paquete de medidas oficiales, más allá de la cuarentena, que incluye suspensión de clases, restricción del transporte público y cierre de comercios, entre otras, el apoyo llega al 94,7 % con apenas 4 % de rechazo.

En cuanto a la evolución de la situación económica en los próximos dos años, las opiniones están más repartidas. Si bien el 50 % estima que será mejor, el 39,4 % proyecta que empeorará y 10,6 % no sabe. Acerca del cumplimiento de las normas del conjunto de la sociedad las opiniones se dividen, si bien la afirmación sobre el cumplimiento individual de los encuestados es casi plena.

En igual sentido la preocupación sobre las consecuencias que tenga la pandemia es muy alta. En cuanto al nivel de cumplimiento del aislamiento y las medidas de prevención establecidas por el Gobierno nacional, las opiniones están casi empatadas. Un 41,6 % aseguró que es poco el nivel de respeto mientras que 38,9 % afirmó que se cumplen “bastante”.

En un marco de excepción aparecen de manera nítida las opiniones mayoritarias acerca de la centralidad del rol del Estado, y la necesidad de que intervenga directamente en el control de actividades estratégicas para la población.

Asimismo, hay gran acuerdo sobre implementar políticas novedosas y arriesgadas, como también posponer todos los pagos de deuda externa. Coincide esta visión con una preocupación muy pragmática acerca de las consecuencias grandemente gravosas que tendrá la pandemia por el parate de la actividad económica. La reciente medida de subsidio para los trabajadores informales tiene un importante apoyo.

Fuente: Ámbito