El dirigente social Juan Grabois hizo un balance de la recientemente iniciada gestión de gobierno de Alberto Fernández y aunque se mostró “alineado con su primeras medidas”, resaltó que si se habla de “solidaridad”, corresponde que la ejerzan todos. Y agregó: “La política es un servicio. No podés vivir como un príncipe del Renacimiento”.

En dialogo con #Novaresio 910 por Radio La Red AM 910, Grabois destacó que el presidente en su discurso planteó prioridades como la redistribución de la riqueza o “poner un mango en el bolsillo” de los que perdieron todo. No obstante indicó: “Si hablás de solidaridad, los jueces, los diplomáticos y la política no se pueden exceptuar”.

En cuanto a la Megaley, Grabois se mostró en contra de la ecuación que va a perjudicar al segmento de jubilados que ganan 22 mil pesos y se preguntó si una persona que gana ese monto es rico. “Si esa persona tiene que pagar un alquiler es recontra pobre”, sostuvo.

El dirigente social dijo que “el error se basa en que se segmenta de acuerdo a los ingresos en lugar de tener en cuenta el patrimonio de la persona, porque no es lo mismo un jubilado que tiene casa propia o varias propiedades a otro que tiene que alquilar”.