Con el fin de derribar barreras, buscar una sociedad más inclusiva y responder a una demanda creciente, la diputada provincial farmacéutica Natalia Rodríguez (Frente Renovador) presentó un proyecto de ley proponiendo la creación del Centro de Día Especial y Hogar (CEDIEH), permanente o transitorio para jóvenes y adultos con discapacidad severa o profunda.

La legisladora sostuvo que “el espíritu del proyecto responde a las necesidades de materializar la garantía de derechos de toda persona y más aún en estado de extrema vulnerabilidad donde la discapacidad representa problemas multidimensionales”.

El objetivo es que estas personas “puedan hacer distintas actividades para desarrollar y fomentar la mejoría de las patologías que tienen”, explicó la autora de la iniciativa, que será analizada en la Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud de la Legislatura misionera.

“Lo planteamos como un Centro de Día y también la posibilidad de que sea algo transitorio, con algunas camas. En la medida que vaya creciendo eso, dejamos abierta la puerta para ir cubriendo todas las necesidades que puedan surgir”, señaló la diputada.

Propuso que debe ser parte del Centro un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, psicopedagogos, profesores de Educación Especial y médicos. “Que sea bien integral para poder atender a una mayor cantidad de patologías o cuestiones que puedan surgir”, destacó.

Espacio propio

El proyecto precisa que el Centro De Día Especial y Hogar (CEDIEH) estará destinado “a jóvenes y adultos a partir de los 14 años de edad, que tengan algún tipo de discapacidad (intelectual, sensorial, psíquica y física). Adolescentes y adultos cuyos padres presenten disfuncionalidad parental (maltrato en diversas formas, físico, negligencia, psicológico, sexual, otros); o por fallecimiento del tutor, como así también por la falta de recursos económicos familiar. Aquellas que por carencias socioculturales requieran ser fortalecidas para poder estimular eficazmente a sus hijos en relación a las actividades de la vida diaria”.

“Contará con un espacio propio, como ser un espacio verde recreativo donde puedan desarrollar diversas actividades al aire libre, con la propuesta de la creación de una huerta, jardín, espacio para actividades físicas, como así también salas, cocina, comedor, baños adaptados, ambiente para actividades de la vida diaria, sum de espacio común y habitaciones para los que requieran del servicio de hogar”, especifica.

Barrera

Al argumentar el proyecto, Rodríguez reflexionó que “los paradigmas actuales en materia de discapacidad, refieren a que la misma no existirían si no por una ecuación donde el concepto ‘Barrera’ es altamente significativo y determinante al momento de determinar la existencia o no de la discapacidad”.

Agregó que “una persona portadora de alguna disfunción, sensorial, física, cognitiva o psíquica, si no encontrara barreras culturales, edilicias, de infraestructura y de limitaciones de ofertas pedagógicas y de servicios, no sería una persona con discapacidad, el acento está puesto en la capacidad de respuesta por parte del Estado y de las políticas públicas, más que en la condición persona. Por otra parte, la discapacidad, sea transitoria o permanente, es una condición con la que las personas nos enfrentamos en alguna etapa de nuestras vidas, verlo como algo más cercano y cotidiano, que permite asumir con empatía que no hablamos de ‘ellos’ sino de nosotros cuando solicitamos restituir derechos de las personas… personas con discapacidad”.

Puntualizó Rodríguez que “las familias que tienen un integrante con discapacidad deben modificar su dinámica en forma radical, restringiéndose algún integrante para el cuidado del mismo, generando una restricción laboral, económica, desgaste emocional y, el confinamiento de las tareas de cuidado y atención. Disponer de un Centro De Día para aquellos que puedan regresar a sus casas, permitiría a los integrantes de la familia, recuperar y desarrollar actividades que generen gratificación social, personal y económica; aquellos que no dispongan de red de contención familiar, deberán participar de un sistema de institución cerrado, donde además de las actividades institucionales, puedan hacer del Centro De Día su hogar”.

“La funcionalidad del Centro De Día Especial y Hogar (CEDIEH) también tendrá como eje realizar un trabajo en red con la familia y el entorno social, y todo aquello que involucre su bienestar. Para ello, se debe promover el mejoramiento de la calidad de vida de la persona con discapacidad, generando, creando y sosteniendo aquellos servicios, proyectos y acciones que se consideren necesarios para el cumplimiento de este fin en las áreas social, cultural, de la salud, educativa, recreativa y laboral, conforme a la legislación nacional”, remató.