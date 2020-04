Para el economista Gerardo Alonso Schwarz, investigador jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) NEA, la crisis económica que dejará la pandemia del coronavirus será más seria y profunda que la del 2001 en Argentina. Indicó que habrá actividades, como el turismo, a las que les llevará años reponerse y que ante situaciones de este tipo, hay que estar atento a las oportunidades que puede generar, como el potenciamiento del comercio digital, por ejemplo.

“Alemania destinará un 30% de su PBI en ayuda. Y la Argentina apenas llegará al 5%. La crisis será mucho más profunda que la de 2001 y el impacto psicológico, tremendo”, sostuvo Schwarz, para quien “el sector más golpeado sin dudas es el turístico”.

“El efecto económico de la crisis tiene dos aspectos: una de oferta y otra de demanda. La crisis de oferta se dio porque donde comenzó todo esto, Wuhan, es el sector más industrializado de China. Hay una enorme cantidad de cadenas de valor globales que usan partes que se producen ahí. En febrero, esas industrias pararon y de inmediato se empezó a sentir ese efecto en el resto del mundo. Las automotrices, por ejemplo, anunciaron que sólo tenían stock de partes para el ensamblado para entre una y tres semanas, pues las fábricas chinas de Wuhan habían dejado de producir por el virus. Esto se dio en EEUU, México, Argentina, Brasil y Europa”, reseñó en una entrevista con ENFOQUE.

“Esto creó una crisis. Cayó la oferta. Entonces, antes de la cuarentena, muchas industrias ya tenían problemas grandes”, apuntó.

Y precisó que “en Argentina, además, sufrieron el efecto las ensambladoras de celulares, computadoras y electrodomésticos de Tierra del Fuego y del conurbano bonaerense, donde ya no podían trabajar por el faltante de estas piezas”.

Añadió que “después vino la crisis de demanda. Al no tener actividad localmente, por la cuarentena, los productos que podemos consumir son muy pocos comparados con los que estábamos acostumbrados a consumir. El consumo de los misioneros cayó 50%. No hay ventas de autos, de electrodomésticos, de ropa ni de calzados. No hay esparcimientos”.

Cimbronazo

“Las exportaciones caen porque los países se cierran. En Brasil, la economía va a caer aproximadamente un 5% y esto se va a traducir en un desplome de las importaciones del orden del 20% anual, son valores muy altos”, señaló para tener una idea del cimbronazo que causará el COVID-19.

Schwarz puntualizó que “en nuestro país por el aislamiento hay muchos rubros que no pueden trabajar. Su facturación es cero. Ya sea por las normas como también por el pánico que se generó. Hay empresarios cárnicos, exceptuados, que tienen ganado en pie, pero que no lo pueden transportar porque las rutas están cortadas. Aún las actividades permitidas se encuentran con estas barreras informales, discutibles”.

El economista habló sobre la ayuda del Estado nacional para las pymes en problemas. “En cuanto a los créditos que impulsa el Gobierno nacional, no todos los empresarios tienen la carpeta presentada para poder acceder. Son muy pocos. Para eso tienen que ir al contador, hacer muchos trámites y eso implica desplazamientos. Es probable que muchos no lleguen a armar sus carpetas en tan poco tiempo. En caso de que estén en condiciones”, consideró.

“Pero hay una dificultad adicional. Hace más de un año que estamos en recesión. Por lo tanto, muchos empresarios están en una situación en la cual han caído sus ventas y les será difícil presentar avales”, añadió.

Dos frentes

Schwarz aseguró que “es una situación difícil que nos pega desde varios frentes”. Mencionó dos problemas a enfrentar:

La situación de la economía durante la cuarentena. Que implica que muchas actividades no puedan realizarse. Cuando termine el aislamiento, se deberá pensar cómo y qué actividades volverán y a qué ritmo. Un caso extremo es el del turismo. ¿Alguien vendrá a Iguazú o irá a Europa o Brasil apenas se levante la cuarentena?, se preguntó el economista.

“El caso de los restaurantes. Con cuántas mesas podrán volver a abrir. Con cuánta distancia entre comensales, porque un negocio de ese rubro tiene pensado sus insumos, su infraestructura, sus provisiones, en base a la cantidad de clientes”, ejemplificó.

Afirmó que en el país “la recaudación cayó en términos reales en marzo 10%. Enero y febrero, 7%. Abril caerá mucho más. En este marco, la Argentina no puede endeudarse porque no tiene acceso al financiamiento. Dentro del país estamos prácticamente en default, porque se han postergado todos los pagos de la deuda aplicación de ley nacional. Y los vencimientos de deuda del exterior están en negociaciones para ver cuándo y cuánto se paga”.

Ante el estado de situación y para enfrentar la asistencia de debe prestar, para Schwarz “hay pocas herramientas y una de ellas es la emisión. Y en esta situación se va a usar y se debe usar. Durante el aislamiento, la velocidad de circulación del dinero es baja, porque la gente no puede consumir, no puede moverse”.

“La emisión monetaria casi llega en estos días al 100% con respecto al año pasado. Hoy no genera inflación. La pregunta es ¿qué pasará cuando termine el aislamiento? Es una herramienta que tiene restricciones, debería estar controlada. Debería estar limitada a las necesidades de financiamiento del gasto público, ya programado. O pensar en esa diferencia generada por la caída de la recaudación”, completó.

Para el economista, “el Gobierno tiene que pensar en mecanismos de absorción de ese dinero. Por ejemplo haciendo que las empresas puedan tomar créditos para invertir y volver a crecer”.

“Necesitamos que luego de la pandemia sigan existiendo empresas, tomadores de mano de obra. Porque el Estado no va a poder un desempleo masivo. Tenemos que cuidar a las empresas. Es muy grave que quiebren. Se las va a necesitar mucho después del aislamiento”, expresó.

Según el investigador jefe del IERAL NEA, “también está la posibilidad de emisión de bonos. Y que exista algún tipo de mecanismo que permita a la gente comprar dólares. Hay una demanda muy fuerte que se vio en esto días. El Gobierno va a tener un excedente de dólares porque las importaciones argentinas están cayendo más fuerte que las exportaciones. También el flujo de turistas ha desaparecido, por lo que no hay salida de divisas. Es decir, habrá disponibilidad de dólares”.

Los más golpeados

Con respecto al efecto devastador del coronavirus en las distintas actividades, reiteró que “el sector más perjudicado a nivel mundial es el turismo. Luego las exportaciones de productos industrializados”.

“El comercio está siendo restringido por los problemas de conectividad. Y esto afecta más a los productos de mayor valor agregado. Los alimentos son los que menos han caído en precios. El consumo de alimentos se mantuvo, pero esta pandemia afectó más a la producción industrial”, opinó.

En cuanto a las exportaciones de Misiones, explicó: Tenemos dos grandes grupos:

Agroalimentos

Foresto-industria.

Los primeros no tuvieron una caída tan drástica. En el caso de lo foresto-industrial, hay, a su vez, dos grupos: madera sólida y todo lo que es pasta celulósica y papel, que se exporta básicamente a Brasil, desde donde se reexporta a Europa, China y el resto del Sudeste asiático.

Ese consumo de papel se reactivará cuando se termine la pandemia. Hay algunos indicadores que muestran que algunos de puertos chinos empezaron a operar de nuevo, lo que alienta la esperanza en esta parte del mundo”. Finalmente, Schwarz evocó la célebre frase de que “las crisis dan oportunidades. El uso de la tecnología para la venta deberá potenciarse, por ejemplo”. Enumeró la relevancia que tuvieron más que nunca en esta cuarentena las plataformas de comercialización y de servicio online y de las posibilidades que ofrecen para iniciar negocios.