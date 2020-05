Flavia Cabral es correntina de nacimiento, pero misionera por elección. Tenía bien claro lo que quería ser y hacia dónde se dirigiría para lograrlo. A los 12 años le anunció a su familia que sería cantante y que trabajaría en los Estados Unidos. La miraron con ternura y creyeron que sólo era un sueño de preadolescente. Pero no, era un objetivo, que llegó a tomar forma, pero que ahora está en pausa por el coronavirus.

La joven, egresada de la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires con especialización en canto, está tramitando su Visa de artista para radicarse definitivamente en EE.UU, país en el que estudió e incluso ya trabajó.

La cuarentena encontró a Flavia en Posadas. “Sigo con mis actividades de todos modos. Como muchos, me acomodo y adapto a este cambio inesperado. En mi caso, doy clases online de canto, en forma individual o grupal. Los alumnos son argentinos y también del exterior”, contó en una charla con ENFOQUE, donde reconoció sus gustos por diferentes estilos musicales, como el pop, el jazz y el soul, por ejemplo.

“Estaba en el medio de un proceso para volver a Estados Unidos, tramitando cambiar mi Visa para conseguir una destinada a artistas. La idea es ir a trabajar. Me tuve que quedar. Pero admito que todo pasa por algo y me alegra de haber vuelto a pasar este tiempo con mi gente, en mi pueblo. Hacía mucho tiempo que no estaba en mi tierra”, añadió.

Quedarse salvó a la artista de un peligro enorme, porque la ciudad donde planea seguir su carrera, Nueva York, es la más afectada de Estados Unidos por el COVID-19.

“Era un deseo, un sueño. A los 12 años les dije a mis padres que me iría a EE.UU. En 2005 terminé el secundario y a los 17 me llegó una propuesta de trabajo de una agencia. Cuando tenía 19, en 2008, me fui. El cambio fue brusco, porque antes de ir a vivir a Nueva York ni siquiera había residido en Buenos Aires”, recordó.

Apuntó que “no era ni siquiera bilingüe. Hoy mirando atrás recuerdo que todo el mundo me decía lo valiente que era, porque estaba completamente sola en esa experiencia. Les llamaba la atención porque para muchos estados de EE.UU recién tenés la mayoría a los 21 y ahí te independizás. Valoro el apoyo de mis padres de aceptar mi decisión de ir a otro país”.

Flavia recordó con especial cariño a la familia que la acogió en su primera estadía en el gran país del Norte. “Son como mis padres del corazón”, dijo emocionada.

“En esa primera ocasión me quedé dos años y medio, con la agencia. Generé amistades e hice muchos contactos. Entonces decidí formarme académicamente. Opté por volver a la Argentina y estudiar en la Escuela de Música Contemporánea”, detalló. Allí, además de perfeccionar su voz, también estudió piano.

Parecía que todo apuntaba a que se quedaría en el país. “Pero decidí, con esa instrucción, volver a Estados Unidos. Estuve un año, donde visité amigos y exploré todas las posibilidades de trabajar. Regresé, pero con la intención de iniciar los trámites migratorios para regresar. Y entonces sucedió lo de la pandemia”.

Flavia rechaza decir que la vida “se paralizó” con el avance del coronavirus. “No me gusta decir eso, porque la vida sigue. Sigo cantando, sigo creando, sigo dando clases. Cuando esto pase, en el tiempo que sea el adecuado, voy a volver”.

EE.UU, como a los 12 años, la sigue llamando. Y hacia allá irá.