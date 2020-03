En 20 años ‘El Refugio’ logró dar en adopción más de 8 mil mascotas, pero al lugar ubicado por Calle 123 de la ciudad de Posadas no paran de llegar animalitos en estado de abandono con diferentes dificultades. El hogar tiene hoy 260 mascotas. El mensaje que siempre quiso dar Etelvina Sorghe, la fundadora de esta ONG que se encarga de rescatar y salvar animales abandonados, es que no hayan más perros en la calle recurriendo a la esterilización, sin embargo observa que no solo se ven más, sino que muchos son tirados (literalmente) tras haber sufrido maltratos extremos: quemaduras, golpes, cortes.

Etelvina Sorghe, responsable de ‘El Refugio’.

El trabajo de Etelvina es tal vez uno de los más conocidos por los amantes de las mascotas en Posadas. Hace 20 años comenzó a rescatar en su casa en Villa Cabello a los animales que eran abandonados. Más tarde un hombre ofreció un terreno en el barrio ‘Las Tacuaritas’ y junto a un grupo que defendían la misma causa instalaron ahí el hogar que contenía a los animalitos abandonados. 13 años estuvieron en ese espacio de una hectárea y un voluntario ofreció los terrenos donde están actualmente sobre la Calle 123 de Posadas, continuación Avenida Monseñor de Andrea.

“Siempre amé los animales y tuve animales”, asegura Etelvina quien no podía soportar verlos tirados, maltratados, enfermos, sin nadie que los protegiera.

Hoy ‘El Refugio’ tiene 260 mascotas, consumen en promedio 90 kilos de alimentos diarios. “Vivimos de los socios que pagan una cuota mensual de 200 pesos”, destaca Etelvina quien se ocupa de ir a cobrar todos los meses.

En este sentido adelantó que están próximos a incorporar Mercado Pago para facilitar no solo su trabajo, sino brindar practicidad a los socios y sumar nuevos adherentes. En marzo estaría activo este sistema.

Concientización para lograr la esterilización

“Todos llegan con maltrato, chocados, agusanados, con sarna, con crías, quemados”, describe Etelvina quien contó que la adopción no es proporcional al ingreso. “En un día ingresaron nueve perros y en la semana adoptaron tres”, graficó.

Lo primero que hacen una vez curados es castrarlos. La preocupación de Etelvina es que nacen más cachorros de los que se adoptan. “La gente debe apuntar a la esterilización y la castración”, afirmó la encargada del lugar quien reflexiona que su objetivo inicial no era llenar el espacio de animales abandonados, sino que no haya más perros en la calle.

De hecho, este es el mensaje que lleva a los niños que visitan el hogar y el trabajo que realizan con las escuelas. “Ojalá se pueda dar una materia sobre la concientización para que no haya más animales en la calle”, fue una de sus expresiones de deseo.

“La gente no sabe lo que se pierde cuando se tira un animal”, expresó la mujer que brinda más que un mensaje, sino que realiza un acto de amor diario desde hace 20 años.

Los interesados en realizar contribuciones o sumarse al equipo del voluntariado, pueden acercarse hasta el predio o bien llamar a Etelvina a su teléfono celular: (0376) 154664629.