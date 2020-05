La Municipalidad de Posadas resolvió exceptuar nuevas actividades comerciales en la Fase 4 “Reapertura Progresiva” del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en el marco de la lucha contra el coronavirus (COVID-19).

De esta forma, se dispone que el Mercado Modelo La Placita como también La Placita del Puente, Posadas Plaza Shopping y el paseo del Hiper Libertad, retomen sus actividades. Estos comercios abrirán sus puertas de 9.00 a 17.30. Adoptando las medidas de prevención y normas de seguridad sanitaria como lo establecen los ministerios de Salud, Gobierno y Trabajo en Misiones.

Adicionalmente y por seguridad sanitaria en las dos Placitas se deberán cumplir una serie de normas:

• Los comerciantes ingresarán una hora antes a efectos de higienizar el lugar de trabajo, de modo personal y/o a través de interpósita persona designada por el titular del local comercial.

• El horario de atención exclusiva de adultos mayores a 60 años y ciudadanos que se encuentren dentro del grupo de personas de riesgo, individualizadas en el DNU 297/2020, será exclusivamente de 09:30 a 10:30, no pudiendo ingresar o permanecer en el establecimiento fuera del horario fijado.

• Dentro de cada local comercial podrá permanecer solamente UNA persona encargada de la venta y atención al público, quien deberá contar con todos los elementos de seguridad e higiene, no pudiendo permanecer en el mismo con sus hijos menores y/o cualquier menor de edad a su cargo.

• Se realizará limpieza y desinfección frecuente de todas las superficies, como así también reforzar la limpieza en los lugares comunes con alcohol al 70% de baños y vestuarios con lavandina en dilución acorde a la norma nacional y sin agregado de otros productos.

• Se limpiará los pisos conforme lo recomienda la OMS, al inicio del ingreso del público y personal como también al final de la jornada.

• Los vendedores ambulantes, titulares del comodato de uso de los locales de La Placita del Puente como el Mercado Modelo deberán mantener la distancia social determinada en diez metros cuadrados, de acuerdo al cronograma que forma parte del presente instrumento.

• Toda persona que ingrese a esos lugares deberá hacerlo con barbijo/tapaboca. Asimismo, se procederá a realizar la higiene de manos, a controlar la temperatura corporal y tener en cuenta demás medidas de seguridad y control. El Locatario no podrá atender a personas que se avengan a retirar el barbijo/tapaboca en su local.

• Recomendaciones visuales: deberán contar en cada local con la carteleria instructiva sobre las medidas de Seguridad para prevenir el contagio del Covid-19 (Ej. Uso barbijo obligatorio, higienizar las manos constantemente, mantener la distancia de dos metros, no tocar la mercadería, estornudar sobre el brazo o codo, no tocar al vendedor, etc).

• Los probadores de la mercadería, deberán ser higienizados cada vez que sale del mismo un cliente.

• En «La Placita del Puente* solo podrán permanecer 70 clientes simultáneamente y al mismo tiempo, siendo controlado este número por un grupo de personas ubicadas tanto en el acceso como en el lugar de egreso del edificio.

• En el Mercado Modelo La Placita solo podrán permanecer 100 clientes simultáneamente y al mismo tiempo, siendo controlado este número por un grupo de personas ubicadas tanto en el acceso como en el lugar de egreso del edificio.

• Los clientes podrán ingresar a estos tres edificios acompañados de sus hijos menores de hasta 12 años de edad.

• Mantener los lugares aireados continuamente y una ventilación adecuada de los ambientes, bloqueando los accesos que se mantengan abiertos, en cumplimiento de esta recomendación.

• Los delegados de cada sector tanto de La Placita del Puente como del Mercado Modelo se comprometen a controlar y hacer cumplir todas las medidas de seguridad e higiene establecidas en este protocolo.

Ingresos y egresos de los locales

* En la Placita del Puente se determinó que el único acceso al edificio será por calle Marconi, puerta N° 3.

Mientras que se estableció que el único lugar para retirarse del edificio será por calle Vicente Caseres, la puerta N° 8.

* En el Mercado Modelo Las Placita el único lugar de ingreso será por calle Sarmiento.

Y lugar de egreso será por las puertas ubicadas sobre la avenida Sáenz Peña.

En Posadas Plaza Shopping: la cantidad de personas visitantes que podrán ingresar a cada Centro Comercial se limitará a 1 (una) persona cada 9 (nueve) m² de la superficie de Piso y de Circulación, reduciendo de esta manera la afluencia de público habitual. Los responsables de los locales comerciales arbitrarán todas las medidas que entiendan oportunas para cumplir la pauta de afluencia. En caso de ocuparse la capacidad máxima establecida, se dispondrá del personal asignado para indicar el debido distanciamiento social obligatorio, del público que aguarda el ingreso al establecimiento. Ello con el propósito de evitar la aglomeración de personas.

• Se promoverá e instará a través de personal asignado, el distanciamiento social dentro del Shopping Center, en lugares donde puedan originarse filas, tales como: baños, galerías, escaleras, puesto de informes y otros.

• Los ingresos de vehículos particulares en los estacionamientos se habilitarán por zonas con el fin de establecer un buen control del tránsito y circulación internas, garantizando una buena ventilación.

• Se pondrá a disposición en todos los accesos productos para la higiene de las manos y se evacuarán consultas respecto a las medidas de prevención dispuestas.

• Se utilizará marcadores en piso y delimitadores de personas en las colas y en los lugares que lo requieran como sillas/bancos de descanso, puestos de informe y cajas de pago en general, que garanticen mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre personas.

• Se comunicará a los clientes y promoverá que se utilice preferentemente las escaleras. Se indicará por medio de la señalética adecuada que se mantenga el distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre personas para el uso de las escaleras mecánicas y de los ascensores.

• Se demarcarán zonas diferenciadas para vehículos de despacho online y delivery dentro de los estacionamientos.

• Se controlarán la temperatura en sectores establecidos para evitar el ingreso de personas febriles, con el objetivo de detectar casos sospechosos de Covid-19, brindando la información necesaria para proceder a su atención médica según jurisdicción.

• Se intensificará la limpieza y desinfección en todas las áreas, particularmente en los baños y zonas de alto contacto, superficies, barandas de escaleras, botoneras de ascensores, etc.

• Se efectuará la limpieza constante de áreas comunes y no comunes como salas de máquinas y mantenimiento, de tránsito del personal administrativo y de locales comerciales.

• Todo el personal que brinda servicios en los Shopping Centers será capacitado en las medidas de prevención del Covid-19, con la finalidad que cumpla y haga cumplir las recomendaciones emanadas del Gobierno y las del presente Protocolo.

• Todo el personal propio y contratado por los Asociados, que requiera la utilización de material de protección, contará con los equipos necesarios de acuerdo con las disposiciones emitidas por el Gobierno en relación a la prevención del Covid-19. Idéntico recaudo será solicitado a los titulares de locales respecto de sus dependientes.

• Se adecuarán los protocolos de las simulaciones de evacuación para que se pueda realizar, manteniendo las seguridades del distanciamiento entre personas que participen en el simulacro, en acuerdo con las autoridades de aplicación.

Quiénes se reincorporen a sus trabajos, deberán descargar la APP para celulares MISIONES DIGITAL.

Por último, el Ejecutivo municipal exhorta a la comunidad a extremar las medidas preventivas y de seguridad sanitaria, tendiente a evitar la propagación de agentes patógenos del coronavirus y la proliferación del dengue actual, tanto en los domicilios particulares como en el desarrollo de las actividades comerciales habilitadas.