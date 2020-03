Las aerolíneas latinoamericanas registraron una caída de la demanda en el transporte de pasajeros del 3,7% en enero, en comparación con el mismo mes del año pasado, según un informe elaborado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).



A diferencia de lo que está pasando en la actualidad en las grandes empresas aéreas internacionales, la baja del mes de enero en Latinoamérica no se debió a la propagación del virus coronavirus (Covid-19).



El análisis indicó que la merma en la cantidad de pasajeros transportados representó un deterioro adicional en comparación con la disminución del 1,3% que se experimentó en diciembre.



Y señaló que el tráfico para los transportistas latinoamericanos ha sido particularmente débil durante cuatro meses consecutivos, lo que refleja el continuo descontento social y las dificultades económicas en varios países de la región “no relacionados con Covid-19”.



A su vez, la capacidad ofrecida cayó un 4% y por el contrario, el factor de ocupación aumentó 0,2 puntos porcentuales para ubicarse en el 82,7%.



A nivel global, el tráfico de pasajeros para enero de 2020 muestra que la demanda (medida en ingresos totales por kilómetro de pasajeros o RPK) aumentó un 2,4% en comparación con enero de 2019.

Este crecimiento, no obstante, fue inferior al 4,6% de crecimiento interanual para el mes anterior y es el aumento mensual más bajo desde abril de 2010, cuando se registró la crisis por las nubes de cenizas volcánicas en Europa que condujo a cierres masivos del espacio aéreo y cancelaciones de vuelos y, en este caso, el informe admite alguna injerencia del Covid-19.



La capacidad ofrecida en enero (kilómetros de asiento disponibles o ASK) aumentó en 1,7%, en tanto que el factor de ocupación subió 0,6 puntos porcentuales para llegar a 80,3%.



“Enero fue solo la punta del iceberg en términos de los impactos de tráfico que estamos viendo debido al brote de Covid-19, dado que las principales restricciones de viaje en China no comenzaron hasta el 23 de enero. Sin embargo, todavía fue suficiente para causar nuestro crecimiento de tráfico más lento en casi una década”, dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.

Fuente: Télam