El Ministerio de Salud Pública de la provincia continúa trabajando fuertemente para atender las necesidades de la población local, con acento en los sectores más vulnerables, sobre todo en el marco de la pandemia del coronavirus. En este sentido, el director del área de Salud Social Inclusiva, Javier Benítez, resaltó que prosiguen las tareas relacionadas con los roperos comunitarios, la asistencia con mercaderías y el acompañamiento a los distintos municipios en cuanto a la salud social.

En este marco, rememoró, en diálogo con ENFOQUE, que la actividad de los roperos comunitarios se lleva adelante desde el 2016, “donde se trabaja en conjunto con los centros de salud y los hospitales de la provincia, cuya finalidad es acercar ropa a las instituciones para los posibles pacientes que quedan internados en situación de vulnerabilidad que no tienen prendas o vienen desde las colonias a internarse de urgencia”. “La finalidad es que la gente pueda estar más cómoda para estar en esos lugares”, manifestó el funcionario.

También, se realiza asistencia con mercadería “porque, muchas veces, trabajamos con familias que están en situación vulnerable, con personas con discapacidad que no pueden acercarse y están atravesando necesidades alimentarias o básicas que no se cumplen”, precisó. En este sentido, Benítez expresó que desde la cartera sanitaria toman datos a través de las diversas oficinas del Ministerio. “Nos llaman, nosotros nos acercamos al domicilio con un equipo interdisciplinario, tomamos nota desde el lugar que nos toca o vamos articulando con otras instituciones del Gobierno provincial o de los municipios para mejorar la calidad de vida de la persona y su entorno familiar”, detalló. Asimismo, remarcó que realizan estas tareas integrales porque “la salud social no tiene que ver solamente con la salud clínica, sino también con el entorno social”.

Por otra parte, el director de Salud Social Inclusiva afirmó que vienen concretando el asesoramiento y el acompañamiento a otras direcciones que requieran de su intervención, como el Incluir Salud; la Dirección de Discapacidad, la de Salud Indígena; y los distintos municipios que necesiten de capacitación en áreas que lo requieran en cuanto a la salud social. También efectúan apoyo a través del equipo interdisciplinario para verificar diferentes situaciones vinculadas a la materia.

En tanto, Benítez recordó que el Ministerio de Salud continúa abierto a la comunidad a pesar de la cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno nacional, ya que “es un área muy sensible que hoy está trabajando a pleno, más que nunca”, e indicó que desde el área de Salud Social Inclusiva siguen laborando y recibiendo inquietudes del público pero en menor cantidad, atento al contexto de emergencia sanitaria. “Recibimos y armamos las carpetas para las farmacias, para el retiro de medicamentos; vienen desde los municipios a traernos los requisitos para el paciente. Continuamos trabajando con la ANSeS en relación con el cobro de pensiones o en articulación con el Incluir Salud en cuanto a la obra social del programa”, agregó.

Además, van a las casas de pacientes con enfermedades crónicas para asistirlos con mercadería. En cuanto a quienes no sufren de disfunciones, pueden retirar las mercaderías en distintas organizaciones sociales que trabajan con la cartera sanitaria, como comedores y merenderos, “y estamos siempre monitoreando para asegurar la buena atención desde la salud pública”, subrayó el funcionario.

El director de Salud Social Inclusiva informó que quienes deseen contactarse, pueden hacerlo a los números telefónicos fijos (0376) 4447967/4447722; al celular (0376) 154148270; o bien, a través del correo electrónico diresaludsocial.msp@gmail.com