A los cinco meses de embarazo y con un pequeño de 3 años Alicia recibió una noticia que para la mayoría puede ser mucho más que impactante. De hecho para la familia, esposo, amigos, fue al menos movilizante. Le diagnosticaron cáncer de mamas. Ella, sin embargo, nunca claudicó, es que con dos hijos, no se dio ese permiso. Licenciada en Seguridad e Higiene, apasionada por su trabajo, decidió dejar todo de lado y ocuparse de su tratamiento.

En ese largo proceso, en el mientras tanto, con una fortaleza indescriptible la operaron de su mama estando embarazada, después su bebé debió nacer antes, porque era imperante comenzar con las quimioterapias y todo lo que el tratamiento implica. Mateo Salvador es el nombre del pequeño que hoy ya tiene 8 meses. Sí Salvador, porque ella había decidido ganar esta batalla y para ella el embarazo y su pequeño Jeremías (3) eran el impulso para la salvación.

No le gusta la exposición ni los medios. De hecho siendo excelente alumna dejó la carrera de Comunicación Social, “porque no era lo suyo”, pero hoy sabe que su historia no es la primera, ni será la última y entiende que para quienes pasan por lo mismo, una experiencia más dada a conocer puede hacer llegar el mensaje que ella decidió incorporarlo para sí misma y es que hay vida, sueños, fuerzas, familia y seres queridos que están y que la actitud mueve más que montañas.

“Es una batalla de todos los días, el camino es largo. Pero siento que ya gané y lucho conmigo para convencerme de eso todos los días”, asegura Alicia para quien sus hijos, sus “pollitos” como los define, son como un motor diario. Una madre puede imaginar lo que esto significa, pero nadie, más que quien lo atraviesa sabrá qué implica en realidad.

Volver a nacer

Como toda paciente oncológica, Alicia pasó y sigue pasando por varias etapas, la operación de su mama, miles de estudios, la cesárea de Salvador Mateo, las visitas diarias al bebé que permaneció un tiempo en incubadora, las (por muchos temidas) quimioterapias, rayos y la etapa que para ella fue una de las más chocantes, la pérdida total del pelo. Fue cuando sintió la mirada de muchos y las preguntas de curiosos que deseaban saber qué tiene, cómo está. “Yo nunca estuve mal, cada vez que me dicen, se te ve bien me pregunto ¿habré estado tan mal en algún momento?”, esa es la actitud que incorporó esta mujer de 39 años. Obviamente que no faltaron las lágrimas, noches sin dormir, pensamientos que iban más allá de la realidad, pero nunca, nunca, dejó de decir “esto pasará y de esta también saldré”.

Es que claro, de luchas sí que sabe. Ella hacía meses había perdido uno de sus empleos, luego tuvo un accidente automovilístico en la ruta, sola con su pequeño Jeremías. Ambos salieron ilesos pese a la destrucción del auto. Luego quedó embarazada y al poco tiempo, le detectaron diabetes gestacional. Más tarde llegó el diagnóstico difícil de asimilar, pero para ella una prueba más. Los miedos aparecieron, no sólo por ella, sino por su bebé que desde su panza también acompañó a su madre guerrera. “Para mí la llegada de Salvador, la fortaleza de mi pequeño Jeremías y este diagnóstico que de la noche a la mañana me hizo ver lo frágiles que somos, que todo puede cambiar, me puso delante de un nuevo camino. Decidí transitarlo y superarlo”, lo dice con una entereza que contagia, que motiva.

Nuevos horizontes

El hogar. Ése es su refugio que le dio fuerzas y motivación, porque en su casa están sus hijos. Motores e impulsores de toda su fuerza. En este transitar descubrió que desde su hogar, en compañía de sus pequeños podía explotar su agilidad con las manos. Hoy hace termos, mates, chinelas con perlas y varios productos. Su delicado trabajo llegó incluso a provincias del Sur desde donde los pedidos no paran, también desde diferentes puntos de la provincia tiene pedidos y hasta solicitudes de capacitaciones. Las niñas que aman sus chinelas con perlas son sus clientas preferidas. “Esto puede representar simples ojotas para niñas, pero para mí es muchísimo más que eso. Para mí significa no bajar los brazos, no perder mi dignidad, no dejar que los miedos y mi realidad me pesen tanto. Es un escape”, expresa ella, esa mujer que para quienes la conocemos no podemos dejar de ver a alguien que realmente motiva y genera ganas de vivir la vida, de transitarlas con todas sus imposiciones, porque en definitiva, de esto se trata, vivir la vida con actitud.

P.D.: Gracias Alicia Fernández por permitirnos contar tu historia.