El médico traumatólogo posadeño Ramón Cerenich y cuatro integrantes de su familia resultaron heridos el miércoles cuando el vehículo en el que volvían desde las playas del estado de Santa Catarina chocó de frente con una camioneta en el kilómetro 617 de la ruta brasileña BR 285.

Los misioneros se movilizaban en un Audi Q3. El otro rodado involucrado es una Toyota Hilux, registrada en São Borja.

“Estoy en un hospital en San Borja, tuvimos un accidente, chocamos de frente con una camioneta que venía en contramano sola y no se corrió. Me corrí yo al otro carril, se me tiró encima, me pegó de frente y volcamos. Chocamos a unos 30 kilómetros de acá, volcamos en un barranco al costado de la ruta. Estamos todos golpeados, lastimados pero bien”, detalló el médico en un audio que se filtró a la prensa.

Los lesionados fueron llevados por paramédicos del SAMU y del Departamento de Bomberos al hospital Iván Goulart de São Borja. Uno de ellos, un nene de 11 años, fue sometido a una cirugía abdominal y se encuentra alojado en la sala de cuidados intensivos.

Desde la Red de Traslados indicaron que se espera que el chico atraviese el posoperatorio para traerlo a Misiones.