Por José Milciades Giménez

Secretario General CGT Regional Misiones

La Confederación General del Trabajo – CGT- Regional Misiones, sumamente preocupada como en años anteriores por la situación del movimiento obrero argentino, destaca la predisposición de quienes gobiernan nacional y provincialmente en cuanto a la prioridad demostrada hacia la alimentación de los sectores más vulnerables como son los niños y los abuelos. Un niño mal alimentado es un niño que no desarrolla su capacidad física e intelectual. El pueblo argentino vuelve a creer en quienes gobiernan para que haya gobernabilidad en beneficio de los que menos tienen, de los jubilados. Que los medicamentos vuelvan a ser accesibles para los jubilados es muy importante porque ese trabajador aportó en su momento y cuando puede gozar de la jubilación es cuando más necesita que se asegure su atención médica, la medicación y su alimentación.

En cuanto a las paritarias esta Regional reafirma que la responsabilidad de encontrar un equilibrio, un consenso en el número y al defender el salario de los trabajadores depende directamente del dirigente de cada organización gremial de acuerdo al sector laboral que representa. Particularmente en el gremio marítimo que represento, solicitamos un 50% de aumento.

Aquellos gremios que no puedan lograr un consenso por el peso de la organización o no encuentra respuestas del capital o del gobierno y golpean las puertas de la CGT para que se los acompañe en el reclamo, tienen el apoyo de la central obrera para que sean escuchados y concreten los pedidos de acuerdo al espacio laboral que ocupan. Hoy la canasta básica para no caer en la línea de pobreza ronda en los $40.000. Insistimos en que haya más industrialización para que el país pueda salir adelante. Aunque se ha frenado el cierre de espacios laborales, continuamos expectantes a que no vuelva a producirse ningún despido. Hay optimismo, hay esperanzas, hay fe. Debemos sacar al país adelante. El movimiento obrero, la CGT Regional Misiones va a acompañar, tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, diciéndoles donde está problemática. Así se lo hemos manifestado al gobernador Oscar Herrera Ahuad. Nuestro acompañamiento será mostrándole donde es necesaria la contención laboral y la asistencia social; trabajando fuertemente para que la industria sea una realidad; que la DASS de Eldorado -por ejemplo- no se cierre, que supere este mal momento y genere más espacio laboral para los misioneros.

Tenemos abiertas las puertas de las autoridades nacionales y provinciales para cuando esta central obrera lo solicite. Así siempre debe ser, gobernar respaldándose y respaldando al movimiento obrero argentino. De esa forma se puede evitar lo que dijo la compañera Evita, no habrá paz en el mundo mientras no haya justicia social para los trabajadores. La CGT Regional Misiones dice que no habrá paz social si hay alguien que no se pueda alimentar, si hay alguien que no tiene salud, alimentación, educación y seguridad para su familia. Conceptos muy claros que tiene este Consejo Directivo y lo hacemos saber a quienes gobiernan.

Asimismo nuestros representantes deben entender que el combustible debe llegar al norte por vía fluvial, ya que es un aspecto muy importante que dará respuestas positivas a la economía del pueblo misionero.

La Regional Misiones lamenta profundamente la tragedia que costó la vida de un tarefero y trabajará con el Dr. Herrera Ahuad para que este flagelo no vuelva a ocurrir. Insistiendo en la práctica de controles a este tipo de traslado hacia la esclavitud rural. Cada año debemos lamentar pérdidas humanas y encontrar trabajadores sumamente precarizados por este tipo de situación.

Debemos hacerle entender a la sociedad y al capital que esto no debe ocurrir. Es responsabilidad de los dirigentes hacerle ver esto a quienes nos gobiernan, nacional y provincialmente. Esta Regional lo va a llevar adelante.