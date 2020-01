El pasado miércoles 8 de enero se reunió la Mesa Interinstitucional de Sanidad en Yerba Mate, con la presencia de todas las instituciones participantes, INYM, SENASA, INTA, Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, Ministerio del Agro y Producción de Misiones, la UNaM a través de las Facultades de Ciencias Forestales y Ciencias Exactas, el Instituto de Biotecnología de Misiones (InBioMis) y Biofábrica Misiones SA (BIOMISA).

La conformación de esta Mesa de Sanidad en YM, fue promovida desde INYM a mediados del año 2019, para trabajar en la resolución del problema causado por la Enfermedad del Mal de la Tela, aunque desde un principio se planteó que también se deberían trabajar otros aspectos relacionados a la sanidad en el cultivo de YM, tales como otras enfermedades, insectos plagas y malezas. En la actualidad esta mesa se encuentra liderada por el INTA, como institución coordinadora.

En la reunión se trataron los temas relacionados al monitoreo de la enfermedad del Mal de la Tela, el avance en los estudios de la identificación del agente causal y las propuestas técnicas para recuperar lotes afectados por la enfermedad y control en los lotes donde se está iniciando la enfermedad.

En relación al monitoreo de la enfermedad, hasta el momento se han detectado casos cercanos a la localidad de San Ignacio, siendo lo más al sur, aunque la mayoría de los lotes detectados se encuentran en la zona de Andresito. Por Ruta Nacional 14, la intensidad del monitoreo ha sido muy baja y la Mesa ha decidido encarar un trabajo de monitoreo más intensivo desde San Pedro hasta Leandro N. Alem, aprovechando los alumnos capacitados en el anterior trabajo realizado en Andresito. Este trabajo, al igual que el anterior, será coordinado entre INYM, SENASA, INTA y la Facultad de Ciencias Forestales; SENASA e INTA aportan su estructura territorial y personal, INYM recursos presupuestarios y la Facultad Profesionales y Alumnos. Esta actividad se realizará entre los meses de febrero y marzo.

Los avances de los estudios encarados por INTA, INYM, UNAM – CONICET sobre la determinación del agente causal de la enfermedad muestran una concordancia en los resultados de los diferentes grupos. A la fecha los mismos permiten acordar que el agente causal de esta enfermedad es Ceratobasidium niltonsouzanum (De Melo et all, 2018 y N. B. Lima et all 2019), a esta misma conclusión llegaron los estudios realizados por el INTA Montecarlo y el equipo de IBS (Instituto de Biología Subtropical dependiente de UNAM – CONICET). Este patógeno también es responsable de enfermedades en otros cultivos tales como el Té, Frutales como Palto, Mango, y también para algunas especies forestales. Los trabajos internacionales han demostrado que el uso de agroquímicos para el control de la enfermedad tiene poca efectividad. La experiencia en otros cultivos recomienda la inspección temprana de los mismos, principalmente en períodos lluviosos, a fin de detectar la enfermedad en sus estadios iniciales, efectuar podas y destrucción por quema de las partes afectadas y acompañar con un adecuado manejo de suelo y fertilización, limpieza de herramientas, entre otras.

Actualmente para el cultivo de YM en Argentina, no existen productos sanitarios, ni biocontroladores registrados y autorizados para el control de la enfermedad. Teniendo en cuenta esto se consensuó entre SENASA, INTA, INYM, la Facultad de Ciencias Forestales y BIOMISA la realización de una reunión para coordinar acciones que permitan obtener la ampliación de uso de fitoterápicos ya aprobados en Argentina para cultivos orgánicos. Esta solicitud se fundamenta en ensayos que desde INTA se vienen realizando desde el año 2017 que combinan manejo de suelo y planta con productos usados en agricultura orgánica, que mostraron buenos resultados, siendo estos productos los que se estarían solicitando la ampliación de uso para el cultivo.

En la reunión también se presentó la propuesta técnica que viene presentando mejores resultados para recuperar lotes afectados o muy afectados por la enfermedad. Luego de ser analizada por los participantes se consensuaron las siguientes prácticas para recomendar a los productores y de esta manera poder reducir los efectos adversos de la enfermedad, disminuir su incidencia y evitar que se disemine a lotes sanos:

a) Identificación temprana de la parcela o planta afectada.

b) Eliminación de todas las ramas enfermas con serrucho, tijera o motosierra y posterior quema de las mismas. Si las plantas afectadas superan el 70% del lote y el volumen es elevado, dejar residuos en la calle (solarización).

c) Reducción de copas en plantas muy afectadas y debilitadas, mediante rebaje selectivo.

d) Evitar dejar plantas sin cortar en el lote.

e) Subsolado de melga.

f) Adecuación del pH de suelo, según análisis.

g) Fertilización base.

h) Desinfección (con amonio cuaternario o alcohol en gel) de las herramientas y ponchadas utilizadas en los lotes afectados, tanto tijeras como serruchos, ponchadas y si se realizó subsolado, también el subsolador.

i) Empezar cosecha por lotes sanos y luego por lotes enfermos. Si esto no es posible, garantizar la limpieza y desinfección de las herramientas utilizadas antes de empezar la cosecha en una nueva parcela o lote.

j) No realizar aplicaciones de ningún producto químico.

La prevención y detección temprana es la mejor herramienta para combatir esta enfermedad, por esto, se solicita a los productores y técnicos que cuando detecten lotes que pueden estar afectados por la enfermedad, concurran a las Oficinas de INTA o SENASA más cercana y realicen la respectiva denuncia, solicitando a los técnicos institucionales que visiten la chacra. De esta forma los organismos responsables podrán brindar asistencia técnica para el control temprano de la enfermedad, evitando su propagación, a la vez que se podrá mantener actualizado el sistema de monitoreo.