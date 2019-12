ESCRIBE WILBERTO PANKIN (Periodista)

El mundo laboral en constante transformación exige a alumnos y docentes, una adaptación más rigurosa donde nadie debe estar afuera. La inclusión tan manifestada por el sector político se debe plasmar en todo momento y la educación es una esfera central. A pesar de estar ya en 2020, podemos ver en la vida diaria personas que todavía no manejan cuestiones básicas como leer carteles o que tienen dificultades en los cajeros automáticos.

Vendedores, ancianos, artesanos, personas que por una razón u otra no pudieron culminar la educación básica, tuvieron y tienen la oportunidad de hacerlo para “encajar” con más facilidad en la sociedad. “Contamos con 85 escuelas formales y 33 itinerantes. Las formales son las que cuentan con edificios propios, en cambio para las itinerantes los maestros son los se trasladan a enseñar según las necesidades de la población. Es decir, estas últimas tienen más vigencia en el interior o en determinados barrios donde mediante convenios con municipios u otras entidades, se dispone de un lugar para dictar las clases. Los maestros van a la comunidad, es una manera de llegar a los jóvenes adultos que no pueden trasladarse a los establecimientos”, explicó en una entrevista con ENFOQUE Luis Capaia, director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la Provincia de Misiones.

Tarea importante que el docente con 34 años de antigüedad resaltó: “Brindamos la terminalidad primaria para jóvenes y adultos mayores de 18 años, sin límite de edad. El año pasado tuvimos una abanderada que culminó séptimo grado con 69 años. Es que el adulto va a la escuela porque quiere, no porque está obligado. No es como cuando nosotros llevamos a nuestros hijos y hay una estructura que los espera, que los atiende. El adulto va a clase porque siente la necesidad de una terminalidad, porque el mundo está competitivo. Además, la terminalidad de la primaria es un eslabón, algo que funciona como un trampolín a la secundaria. Es un espacio motivador”.

La parte docente

Por otra parte, una función fundamental y diferente al nivel inicial y medio, es la que debe cumplir el docente de adultos: “Debe tener el perfil para trabajar con esa franja etaria. No es para cualquiera. Además de los contenidos formales, el docente contiene al alumno adulto. Ellos van y hacen su descarga de la vida diaria, de sus hijos, de sus familias, comparten un mate. El adulto ya tiene incorporada la escuela de la vida. Al traer eso el aprendizaje es distinto, tiene otra pertinencia. Se trabaja también en función del interés. Hay días en que solamente vienen a contar lo que les pasó. Y nosotros, los docentes, tenemos que escuchar. No hacemos educación, acompañamos un proceso para que ellos se sientan cómodos y estimulados para poder completar sus estudios e ingresen en la secundaria”, explicó quien fuera vocal electo del Consejo General de Educación (CGE) en el período 2004-2009.

A su vez, argumentó que “el docente debe tener capacidad de escuchar. Al adulto le gusta ser escuchado y contenido. No todos los docentes tienen el perfil para la atención del adulto. Los que no pueden con eso se van solos. Se terminaron alejando muchos porque no pudieron adaptarse. Y a los alumnos no les ordenamos nada, los persuadimos y tratamos de ser uno más. Es otro tipo de trato. Si tu vocación es enseñar, hablar con la gente, debés olvidarte de tus problemas personales cuando cruzás el portón de la Escuela. Hay que olvidarse de todo porque los alumnos te están esperando para otra cosa. Ellos ya tienen un problema: no terminaron la primaria y si nosotros le sumamos otro, no aportamos ninguna solución. Un docente de adultos que llega 10 minutos tarde, empieza a perder sus alumnos porque el adulto hace un gran esfuerzo para estar en la escuela a las 18:00. Este tipo de estudiante tiene que cumplir con otras obligaciones, puede retirarse antes y tiene derecho a más faltas. Pero ellos aprovechan al máximo el tiempo porque quieren superarse”.

Las nuevas tecnologías

“Si el docente no se actualiza va a ser superado por la tecnología. Es una necesidad estar actualizado. Especialmente los docentes de adultos porque todos han incorporado -por necesidad o no- los avances tecnológicos. Eso les favorece para estar informados. Es más, las escuelas formales e itinerantes participaron de la expo robótica y fueron premiadas. Aunque se piense lo contrario, los adultos se incorporan rápidamente a la tecnología porque poseen un bagaje de conocimientos de la vida. Fue un sueño que la robótica nos tuviese en cuenta. Es algo muy importante que el Gobierno tenga la decisión política de acompañar a la educación del adulto mayor”.

En relación a la terminalidad de la Escuela Primaria, Capaia informó con datos y programas lo que se desarrolla en Misiones: “Estadísticamente, de acuerdo al censo 2010 estamos por encima de la media nacional. Estamos en 3.3 por ciento de personas que no terminaron la primaria en Misiones. Hay otras provincias que tienen otros porcentajes de 5, 7 hasta 9 puntos por encima de la media nacional. El año pasado trabajamos con el Programa Alfa, buscando a la gente totalmente analfabeta y que no sabe sumar ni restar. En esa línea, desarrollamos nuestra labor con 70 centros donde se les ofreció todo el material para salir de ese lugar de falta de conocimientos de lecto-escrictura y cálculos básicos. Con ello, el año pasado alfabetizamos 690 personas en la provincia y eso provocó un disparador motivante para que sigan en la escuela”.

La clave es la Educación…siempre

“A veces nos pasa que nos encontramos con personas en los cajeros automáticos y nos piden que les saquemos la plata. O con individuos que no pueden leer un cartel. Creo que a esta altura encontrarnos con esa realidad es triste. Cualquier provincia o país que no ponga a la educación en el tope de su agenda está condenado al fracaso. Pero siempre nos prestaron mucho apoyo. Tuvimos el Programa Alfa, el FINES con muchísimos misioneros beneficiados. Porque los jóvenes y los adultos que no terminaron la escuela primaria tuvieron sus causas. Puede ser por un traslado de la familia, porque la escuela les quedaba muy lejos, por problemas sociales, por salud. Por ello, en todos los barrios de Posadas tenemos escuelas para jóvenes y adultos. Hay treinta. Y donde no llegamos con las escuelas formales lo hacemos con las itinerantes. La fortaleza que le dio el gobierno educativo al ámbito de adultos es histórico. Tenemos una cobertura para que ningún misionero diga ‘no tengo posibilidad’”, afirmó el docente.

Artículo publicado en la edición N° 52 de Revista ENFOQUE