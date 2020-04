Luego de que dos grupos de bonistas rechazaron la oferta de reestructuración de la deuda externa que formuló el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la catalogaron de «inadecuada y unilateral», el Gobierno decidió que no pagará este miércoles vencimientos por U$S500 millones, según adelantó el periodista Marcelo Bonelli en Arriba Argentinos.

La amenaza de no pagar ya estaba sobre la mesa, pero terminó de concretarse luego de las descalificaciones de los bonistas, que pidieron «negociar de buena fe» tras escuchar la oferta de Guzmán, que incluye una quita del 62% de los intereses y de 5,4% del capital y una suspensión de pagos hasta 2023. Se busca reestructurar casi U$S67.000 millones de deuda externa en manos de acreedores privados.

Desde este miércoles, la Argentina tiene 30 días más para cancelar la deuda sin entrar en default. Los analistas llaman a este período como el plazo en que las partes intentan llegar a un acuerdo.

La fecha límite es el 22 de mayo. Si para entonces no hay acuerdo con los bonistas y el país no hace frente a este monto de U$S 500 millones, será considerado efectivamente en default.

Se trata de una estrategia similar a la que utilizó en febrero el gobernador Axel Kicillof, que no pagó un vencimiento y negoció, dentro de los 30 días siguientes, para posponer el pago de U$S250 millones del bono BP21. Al no reunir el 75% de aceptación que el gobierno bonaerense necesitaba para correr ese pago, abonó la totalidad del compromiso y evitó el default.

El Comité de Acreedores de Argentina («ACC» por sus siglas en inglés) le pidió al Gobierno una «solución viable» y una negociación «de buena fe». Está integrado por tenedores de bonos internacionales del país y representa a un grupo diverso de inversores internacionales. Estos explicaron que revisaron la propuesta y que «lamentablemente» no pueden apoyarla.

Entre sus críticas a la oferta reclaman que les brinden información económica, sustentada en políticas concretas y factibles. «Dicha información y políticas no han sido compartidas, y el proceso seguido por Argentina antes de su oferta unilateral ha quedado muy por debajo de las expectativas de los tenedores de bonos, no habiendo existido discusiones significativas», afirmaron.

Invitaron al Gobierno a «abandonar el camino unilateral y comenzar una verdadera negociación». Consideraron que en la medida que haya predisposición para encarar un proceso de diálogo «de buena fe» podrían alcanzar un acuerdo por la deuda.

Fuente: TN