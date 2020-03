El gobernador Oscar Herrera Ahuad, secundado por los minostros de Gobierno y de Salud, Marcelo Pérez y Oscar Alarcón respectivamente, mantuvo dos videoconferencias con grupos de periodistas misioneros poniendo en marcha una nueva estrategia que permite el contacto e intercambio de imágenes y sonido en tiempo real, evitando el acercamiento directo y ajustándose así a las medidas sanitarias dispuestas por el protocolo contra el coronavirus.

El primero evento de comunicación virtual permitió el intercambio de consultas e información entre el Gobernador y propietarios de medios agrupados en la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión de Misiones. Mientras que la segunda videoconferencia de la mañana permitió el contacto directo entre periodistas de la Agencia de Noticias Guacurarí y los funcionarios de Gobierno.

Moderador mediante, cada comunicador tuvo la oportunidad de consultar libremente sobre aspectos vinculados a las medidas implementadas en tiempos de pandemia y mantener un diálogo directo con el Gobernador.

La utilización de tecnología de punta y el contacto por videoconferencias es un mecanismo que el gobernador Herrera Ahuad viene utilizando desde el comienzo de la pandemia con el Gobierno nacional. Su uso cotidiano ahora en el marco del Gobierno provincial permite adoptar los recaudos del protocolo de sanidad necesarios, al tiempo que optimiza los tiempos y multiplicar los contactos.

Algunos temas puntuales

En las videoconferencias con los periodistas, el Gobernador respondió todas las consultas y abordó temas esenciales en los complejos tiempos de Emergencia Sanitaria.

Explicó el Gobernador que el Laboratorio de Alta Complejidad de la provincia recibió la validación y ya realiza los análisis de los casos sospechosos de coronavirus “en tiempo real, en el mismo día tomamos la muestra y podemos llegar a tener los resultados, siempre y cuando podamos tener en este tiempo una cantidad de muestras que no supere la capacidad operativa de los laboratorios de la provincia”. Y agregó que “estos pacientes son de denuncia nacional, el laboratorio que nosotros hacemos impacta en la Nación, y esa publicación llega a los departamentos de salud de las 24 provincias argentinas».

Ante otra consulta el Gobernador dio precisiones, ejemplos y claras recomendaciones para evitar las fake news, que dañan a muchas personas y «diezman el sistema”, aseguró.

Dijo que en particular que las falsas noticias sobre casos de coronavirus afectan directamente al personal que está en la primera línea. “Esa fake que yo combato no es buena e inocente, lo más probable es que tenga un efecto muy negativo con las personas que trabajan en ese lugar, yo tengo que resguardar a la primera línea porque son de carne y hueso como nosotros”. Y agregó más adelante que “todavía no entramos en lo más importante de la pandemia, estamos dando los primeros pasos en la etapa de contención, por eso anoche (por el domingo) en la reunión con el presidente (Alberto Fernández) donde estuvimos todos los gobernadores fue unánime el acompañamiento a continuar con la cuarentena. Medida en la que Misiones hizo punta suspendiendo los espectáculos públicos, las clases, sacamos la Policía a la calle para invitar a la gente que se vaya a sus casas, y porque los misioneros tenemos experiencias en epidemia”.

A la prensa visibilizada a través de una pantalla partida, el Gobernador dio un claro mensaje: “Mañana (poe este este martes 31) se depositan los sueldos de los agentes de la administración pública y debemos extremar todas las medidas. Hoy he instruido al Ministro de Economía de la provincia para que articule todas las medidas con el Banco Macro para poder pagar por distintas vías y que la gente se agolpe lo menos posible en los cajeros automáticos. Vamos a poner un policía en los cajeros y hacer respetar las distancias. Vamos a garantizar el alcohol en gel para que después de la operatoria se limpien las manos”.

Abordó también en esta conferencia de prensa virtual, la complejidad del tema del cierre de fronteras. “Desde el 17 de marzo hasta ayer (domingo) ingresaron por el paso fronterizo 15.440 argentinos, la provincia colaboró con 97 colectivos que llevaron a las personas a sus hogares y 42 vuelos. La frontera son responsabilidad federal y de la Nación, dijo y explicó que asumió personalmente la tarea de gestionar ante el Gobierno argentino para que llegara a dimensionar y comprender la verdadera dimensión del planteo.