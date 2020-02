La vicepresidenta Cristina Kirchner presentó este sábado 8 de febrero su libro “Sinceramente” en la Feria del Libro que se realiza en La Habana, en el marco de su nueva estadía en la capital de Cuba, adonde llegó este jueves para visitar a su hija Florencia, que desde hace casi un año realiza allí un tratamiento médico.

Tras haber presentado su libro en varias ciudades argentinas, ésta será la primera vez que Cristina Kirchner disertará sobre “Sinceramente” en el exterior.

Desde las 18.00 (hora de Argentina) de este sábado, la ex mandataria habló de su libro en la sala Nicolás Guillén de la histórica Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana, sede principal de la edición número 29 de la feria, que se desarrollará hasta el 16 de febrero.

Estos son su definiciones más importantes:

“Cuando presentamos el libro por primera vez, en la Feria del Libro en la Sociedad Rural, comenté que esta experiencia como escritora me hizo comprobar que los libros terminan independizándose del que lo escribe. La idea no era escribir un libro autobiográfico, eso lo voy a hacer más adelante. Pero sí quería contar lo que había pasado a mí y a los argentinos después de ese 9 de diciembre de 2015 cuando nos despedimos con esa Plaza de Mayo reventando de amor. El primer capítulo no era Sinceramente, era después de convertirme en calabaza. La idea era partir de ese 9 de diciembre, pero entre que lo empecé a escribir, pasaron cosas. Tal vez terribles para todos los argentinos y también para mi vida. Por eso el primer capítulo no fue después de convertirme en calabaza, sino que fue Sinceramente. Por eso comienzo diciendo acabo de terminar el último capítulo del libro que era la relación de los medios, la política, la creación de subjetividad y cómo impactó en la Argentina”, arrancó la vicepresidenta.

Posteriormente, Cristina señaló que. “En el medio se había desatado lo que se desató en Argentina contra los que eramos realmente opositores contra el régimen macrista. El primer capítulo con el título de Sinceramente, empiezo a escribir este capítulo y era con motivo que tenía que viajar a La Habana en marzo, mi hija tenía que venir para hacer un curso de guiones cinematográficos. El próximo lunes va a ser exactamente un año que Florencia está acá en La Habana. A ese capítulo lo terminé de escribir en La Habana. Escribí lo de la carta de San Martín que me había regalado Putin y después lo quisieron convertir en un delito. El lawfare tuvo capítulos muy especial en América Latina y en Argentina fue aún más especial. Ese perseguir a los opositores políticos a partir de los aparatos judiciales.

“En la Argentina ha tenido una característica adicional. Todos sabemos lo de Lula, Rafael Correa o lo de Evo recientemente. Aquí en Argentina tuvo un componente mafioso el lawfare, y es contra la familia. Las mafias apuntan contra las familias. El lawfare se tradujo en la persecución a mis hijos, en especial a Florencia. Tal vez por verla vulnerable o porque vieron en mi vida cotidiana que era un lugar muy especial para mí.”

“Una madre soltera, sola con su hija. Vieron un lugar donde podían doblegarme. Deben ser esos ancestros mafiosos que tienen ellos. Quiero agradecer a las autoridades de Cuba, a los profesionales médicos de Cuba. Excelentes. La fama la tiene bien ganada. Como madre tuve la experiencia fantástica de que fuera diagnosticada adecuadamente y hoy la verdad es que está muchísimas mejor”.

“En el pasado, se utilizó a las Fuerzas Armadas para la represión de los disidentes, eso fue un método de la dictadura. También recurrieron a una figura que fue la desaparición física de los militantes. La figura del desaparecido. Eso se cambió a partir de esta nueva etapa del lawfare, en aquel momento desaparecían a los militantes porque no había forma de doblegarlos, de convencerlos de que era la política correcta”.

“Después ya no era necesario desaparecer a dirigentes políticos que constituyeran un supuesto peligro para las ideas del establishment, porque se lo invalida políticamente a partir de la condena mediática y luego la confirmación en lo judicial de lo que se había instalado mediaticamente. Se sustituyó aquella desaparición física por la supresión o desaparición mediática de la estigmatización, eso fue lo que intentaron hacer conmigo, condenarme socialmente y aislarme para que no fuera un peligro para lo que venían a hacer. Como en el 76 vino un Martínez de Hoz para instaurar el neoliberalismo y la deuda. Después, Alfonsín intentó hacer algo diferente y no pudo”.

“El proceso que habíamos iniciado del 2003 al 2015 era un modelo de industrialización creciente donde se valoraba el trabajo y la gente podía progresar, también nos desendeudamos. Vino entonces el 10 de diciembre de 2015 el modelo de endeudamiento. Fue 3 veces mayor el endeudamiento en la era Macri que en la dictadura”.

“Habíamos dejado una deuda 0 con el FMI y 4 años después nos entregan el país con una deuda de 44 mil millones de dólares al Fondo. Nunca el Fondo le había prestado una cantidad así a ningún país, no fue casual. Un ciclo de endeudamiento mucho más grave que en 2003. Los vencimientos se suceden de 30 mil o 40 mil millones por año, no hay país que pueda pagarlo. Estamos ante un plan de subordinación definitiva del país”.

“Debería ser un punto de inflexión de la historia del endeudamiento de la Argentina. Sturzenegger, que estaba en el equipo de Cavallo en la época del megacanje, vino por segunda vez y volvió a hacer lo mismo. Sturzenegger, Caputo, Dujovne y compañía hicieron lo mismo. Hubo impunidad. Hoy Sturzenegger está dando clases en una universidad americana, cómodamente, mientras los argentinos estamos en una situación terrible.”

“Hay que poner un punto de Nunca Más. Como Alfonsín puso el Nunca Más para las dictaduras, también tiene que haber un Nunca Más para esto”.

“Dieron un préstamo violando el estatuto del FMI. Ahora dicen que el estatuo del Fondo prohíbe hacer quitas, también prohíbe que den préstamos para fugar dinero. El deudor va a respetar las normas si el acreedor también respeta las normas y por lo menos debería establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo por afuera de la historia del FMI comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del FMI y violando las obligaciones del estatuto”.

“Hubo aumentos de la luz y el gas del orden del 3.500%. Los argentinos nos cansamos e indignamos de Pymes, clubes de barrio, familias que no podían seguir adelante con las facturas impagables. Esos pesos que le sacaron a los argentinos, las empresas compraban dólares y se los llevaron al exterior. La fuga fue por varios agujeros. El endeudamiento es el problema estructural más terrible que ha tenido la Argentina”.

“En una recesión, el único que puede llegar a invertir es el Estado. Ningún empresario va a invertir donde no hay consumo. Si hay recesión, nadie va a pagar ni medio centavo, se sale de la recesión con una gran inversión del Estado. Hay que devolverle la capacidad de consumo a la gente”.

“Tuvimos muchísima política exterior, resolvimos muchas crisis importantes como la de media luna de Evo cuando fue el intente de secesión, el intento de golpe policial a Rafael Correa. Tuvimos una actuación que me llena de orgullo. Pero esa integración política no tuvo una relación a la integración económica, no logramos generar un mercado común donde comerciar nuestros productos entre nosotros. Una vez me enojé con Hugo Chávez porque le estaba comprando arroz a los yankees”.

“Si el mercado conduce todo, nos conduce al desastre. Incluso al desastre climático. Lo que pasa ahora con el coronavirus y el temor a esta peste bíblica. Nos hace pensar un poco a todos y todas, a mi no me gusta el todes. Hasta eso tuve que pelear, que me dijeran presidenta, era para que reconocieran mi género en ejercicio de una función, es cierto que nunca había accedido una mujer en Argentina. Hasta eso me disputaron, me decían que no es presidenta, sino presidente. Finalmente la Real Academia Española dijo que era presidenta”.

Fuente: Perfil