“Este es un virus que tiene la característica de contagiar al otro a una velocidad extrema, lo que hicimos nosotros es frenar la velocidad del contagio”, afirmó el presidente Alberto Fernández en una entrevista al canal Telefé, en la que explicó nuevamente que con las medidas de aislamiento se buscó “que el ritmo de contagio sea lento para que el sistema sanitario argentino pueda responder adecuadamente”.

Sobre el pico de contagios que se espera para mediados de mayo, Fernández dijo que esperan lograr que “ese pico no sea un pico sino un constante devenir de contagios”.

“El riesgo del pico es que el sistema de salud no pueda responder”, insistió y sostuvo que sin la cuarentena “hoy hubiéramos tenido 45 mil casos y tal vez mil muertos”.

Consultado por el balance del primer mes, dijo que “el balance es positivo pero lejos estamos de cantar victoria”. “En la conferencia del otro día lo único que quise demostrarle a todos los argentinos es que el esfuerzo que habíamos hecho no había sido en vano”, explicó.

La crisis económica por el coronavirus

“Los números obviamente nos preocupan”, afirmó el mandatario. «Alguno siente que se le complica el negocio y yo lo entiendo, efectivamente se complica el negocio, pero abrir una fábrica significa que un empleado que se contamine va a contagiar a todos los compañeros en un día», enfatizó Fernández.

“Se muere el uno por ciento de los menores de 50 años. Uno podría decir ‘que trabajen ellos porque el riesgo es muy bajo’, pero ellos se pueden contagiar y contagiar a mayores de 65 años. Y del total de muertos, el 80 por ciento son mayores de 65 años”, graficó al referirse a la postura de algunos empresarios contra la cuarentena.

Los argentinos varados

Fernández dijo que el objetivo del Gobierno es seguir trayendo a los argentinos que todavía están varados en distintos lugares del mundo, pero «en la medida de las posibilidades”. “Necesitamos que ingrese la cantidad de gente que estamos en condiciones de controlar en términos sanitarios”, explicó.

«En los últimos 28 días trajimos más de 200 mil personas a la Argentina, no es que no estamos haciendo nada. Vamos a seguir trayéndolos en las medidas de las posibilidades que tenemos. Es complicado porque en muchos países del mundo los aeropuertos están cerrados», añadió.

Techint, empresarios y “miserables”

En un tramo de la entrevista, Alberto Fernández fue consultado por haber tildado de “miserables” a algunos empresarios, en concreto a la empresa Techint por haber anunciado el despido de 1.450 empleados de la construcción en medio de la pandemia del coronavirus. Dijo que no se arrepiente pero aclaró que es un tema «superado».

“Me parece que es un acto de miserabilidad tomar esa medida en este momento”, reafirmó pero rápidamente aclaró que “hasta con Techint es un tema superado”.

Los testeos y el cuestionamiento de Chile

El mandatario afirmó que en su conferencia del viernes mostró gráficos con comparaciones entre Argentina, Chile y Brasil para demostrar que las políticas aplicadas en el país funcionan. «Le recuerdo una frase de Serrat: Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio», afirmó el Presidente al ser consultado sobre las críticas del gobierno de Sebastián Piñera a través de un informe que buscó refutar «el triunfalismo de Fernández». “Lo único que quise demostrar a los argentinos es que lo que estamos planteando está rindiendo frutos”, aseguró.

«No quiero abrir un debate con Piñera, ni con ningún gobernante del mundo», sostuvo y admitió que “Chile tiene un ritmo de testeos mayor”. Sin embargo, aclaró que en la Argentina “estamos haciendo una cantidad de testeos que la Organización Mundial de la Salud considera aceptable”.

Cómo cuida Alberto Fernández su salud

El Presidente afirmó que «se cuida y lo cuidan» para que no se contagie coronavirus en sus salidas, visitas y reuniones.

«Yo también tengo cuidado, al control social lo respeto y en una selfie tenemos una distancia considerable entre unos y otros», dijo y explicó: “Me dicen que no tengo que ir al (Instituto) Malbrán o al hospital de La Matanza, pero me siento muy mal porque esa gente se está exponiendo, sé que se cuidan y me cuidan».

