“El azúcar es adictiva”, es la afirmación de la que parte Griselda Moral, Licenciada en Sociología, especialista en hábitos alimentarios y quien brinda charlas de capacitación, a través del IPLyC Social, a los encargados de merenderos de diferentes municipios. “El objetivo es aportar herramientas para que los chicos en estado de vulnerabilidad tengan oportunidades”, indicó.

Una de las primeras charlas que brindó Moral es sobre el efecto del mal uso del azúcar y cuáles son los malos hábitos que se pueden corregir para tener un mejor rendimiento desde el cerebro.

“El azúcar refinada es una adicción química y va generando daños a nivel cerebral y físico. Después la intolerancia a no tener esa sustancia, también genera muchísimos problemas: trastornos en los chicos, desde conductas, hasta enfermedades como la obesidad y la diabetes”, explicó.

Según señaló la licenciada, el exceso desmedido del azúcar produce también falta de sueño, falta de control de impulsos y niños irritables. “El problema es que genera una hormona de estrés que el chico no puede controlar y ese estrés genera agresividad, intolerancia, el niño no puede pensar y no se concentra en la escuela”, señaló.

Recordó además que relacionado al consumo excesivo de azúcar están las enfermedades como la diabetes, que es la segunda enfermedad infantil a nivel nacional; la obesidad; las caries y la pérdida de la inhibición de las papilas gustativas ya que se las inhibe provocando que después el chico no quiera comer frutas u otros alimentos.

Explicó que el azúcar responde a una sustancia que es la dopamina, que el mismo cuerpo lo va generando y cuando el cuerpo no la tiene la pide, “entonces si hoy le pusiste tres cucharadas de azúcar, mañana vas a necesitar cuatro”, sostuvo.

“Lo importante es saber que se puede evitar el uso excesivo, mejorando la calidad de vida del chico”, remarcó.

Al momento de brindar opciones, la especialista en hábitos alimentarios sugiere no quitarla por completo, pero sí, si el niño suele poner tres cucharadas a la leche, bajarla a una, hasta disminuir a pequeñas cantidades. “El niño debería consumir siete cucharadas chiquititas diarias”, precisó.

“Las golosinas no aportan nada, siempre digo que si podemos evitar las gaseosas y el jugo artificial e incorporar el agua, al chico le mejoras su calidad de vida”. Al respecto aconsejó darles agua saborizada con rodajas de naranjas, para aportarles algo de sabor.

La especialista también subrayó la importancia de que el adulto muestre buenos hábitos. “El ejemplo comienza por el adulto, porque el chico copia. El mensaje es comenzar en casa, hacer el esfuerzo uno y saber que el hábito se logra después de casi 66 días”, afirmó.

Activando voluntades

Griselda Moral se incorporó al programa Activando Voluntades del IPLyC que inició oficialmente sus actividades el 5 de marzo con la segunda jornada de capacitación para los responsables de merenderos solidarios de San Vicente, Eldorado, Candelaria y Posadas, que participan del programa. En la oportunidad, la licenciada en sociología, quien se incorporó al equipo de colaboradores profesionales, se refirió a los hábitos y la alimentación “La mente y el consumo de azúcar”, con aportes de la licenciada en enfermería, Noelia Rosales, y la licenciada en psicología, Eliana Krause.