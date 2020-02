La Municipalidad de Posadas intensifica las tareas para evitar la proliferación de enfermedades vectoriales. Tal es así que para “la Organización Panamericana de la Salud (OPS) esperaba una epidemia de dengue en Argentina, Paraguay y Brasil. Sin embargo, eso no se vio reflejado en nuestro país, pero sí, en esos países limítrofes”, dijo la doctora Lhea Alegre, secretaria de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano.

En ese sentido, la funcionaria resaltó la tarea preventiva que lleva adelante el municipio en conjunto con Gobierno provincial. También destacó que: “En Posadas se lleva adelante una tarea meritoria, que se realiza puerta a puerta, casa por casa, hablando con el vecino. Dónde 42 mil hogares ya fueron visitados por agentes municipales”, dijo en declaraciones radiales.

Desmitificando al dengue

La doctora Lhea también insistió en la importancia con “romper falsas creencias” con respecto al dengue. “Hay que desmitificar que las botellas juntan mosquitos del dengue, esto no es así. El mosquito es medio tonto para volar, por lo tanto, le cuesta entrar dentro del pico las botellas de vidrio, no se han encontrado criaderos allí. Pero sí, hay otros lugares que son más propicios para el Aedes aegypti”, puntualizó. Agregó que “todos los elementos que junten agua, que sean de origen artificial, con paredes rígidas o firmes, son propicios para las larvas de este mosquito. Las más comunes son las macetas y baldes – mencionó y prosiguió- incluyendo los tachos de pinturas que se usan como planteras, y que no tengan orificios para que salga el agua, en caso de que se riegue o llueva. Este es el espacio más común que se encuentra en la casa como criaderos de Aedes aegypti”.

También aclaró que: “la fumigación, mata al mosquito que vuela y durante el vuelo, debido a eso los horarios en que el insecto sale se debe realizar el adulticida. Los que fumigan deben ser profesionales y estar debidamente habilitados Ya que deben acompañar la tarea con lo fundamental, la eliminación de los criaderos”.

Además, la secretaria municipal de Salud, mencionó que el protocolo para esta enfermedad “está estandarizado”. Porque, ante un caso febril: hacemos el bloqueo epidemiológico, con menos protocolos que años anteriores. “Se ingresa a ese domicilio, se eliminan los criaderos y se fumiga hasta ocho cuadras a su alrededor, de forma preventiva, en total nueve. Y así se previene el posible contagio a los vecinos, Ya que puede volar el mosquito hasta una cuadra”, sostuvo.

Operativos en Posadas

“Enseñamos que la mejor forma de prevenir el dengue es eliminar los criaderos y eso también lo estamos trabajando con la comunidad universitaria”, afirmó la dra. Alegre durante los operativos que se realizaron en el Campus de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), ubicado en Miguel Lanús.

Esta tarea se hizo en conjunto con la secretaría de Asuntos Estudiantiles con el objetivo de proteger a la comunidad universitaria de la enfermedad que transmite el mosquito.

Alexis Janssen Harms, secretario adjunto de Asuntos Estudiantiles, señaló que los ingresantes a las carreras de Ciencias Exactas superan los 1.700 y en Ciencias Económicas, son otros 1.000: “provienen de toda la región a realizar el cursillo nivelatorio. Sumado al plantel docente, no docentes, y los 350 estudiantes albergados que permanecen el lugar de forma permanente, hay alrededor de 3.000 personas que concurren diariamente en el Campus de la UNaM”.

“Hoy estamos haciendo el control químico contra los mosquitos adultos, porque sabemos que recibimos universitarios que provienen de lugares donde hay casos, por ello lo recomendado es reducir la población de Aedes aegypti en el lugar. Atendimos este pedido por parte de la Universidad, dejando el compromiso mutuo de que la tarea de concientización y eliminación de criaderos por parte de los propios estudiantes sea desarrollada el año entero”, manifestó la funcionaria municipal al concluir.