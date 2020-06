Escribe Emilio Salvador, Profesor de Filosofía.

La vida del británico y defensor de la evolución de las especies y la selección natural, Charles Darwin está llena de momentos intensos e interesantes, pero hoy voy a contarte algo que quizás no sabías. Darwin nació en el Reino Unido en 1802 y falleció 73 años más tarde. Su vida estuvo marcada por una voraz búsqueda de satisfacción de deseos sobre todo académicos: estudió medicina y teología hasta que un día conoció a Henslow, su profesor de botánica y posterior amigo. Sus estudios en Cambridge siempre dejaron ver que sentía una atracción particular por toda especie natural de quien podía extraer conocimientos.

Sucesos más sucesos menos, fue ofrecido para participar en una expedición en un barco llamado Beagle, comandado por el comandante Fitz Roy para llegar a las tierras y aguas de América del Sur. El mismo Darwin contó en alguna ocasión que los escarabajos le generaban particular fascinación, de modo tal que una vez, al tener dos especies diferentes en cada una de sus manos, halló un tercero que no quiso dejar ir y lo tomo con la boca, un ácido despedido por el beetle hizo que lo escupiera.

Pocos saben que a ese viaje de 5 años en la embarcación, Darwin subió con una Biblia (en la que creía ferviertemente) y muchos malestares físicos propios de la ansiedad, el estrés y hasta por qué no, el miedo ante tamaña expedición por delante. Recordemos que solo tenía 22 años.

Sería muy extenso contar aquí todo lo que descubrió y recolectó para estudiar, en Cabo Verde, Bahía, Mendoza, Chile, etc. Pero marcaré estos dos hechos: recorriendo la Patagonia Argentina desde Carmen de Patagones hasta el Río Colorado, se topó con un campamento en donde alguien, interesado en verlo le hizo llegar la invitación. Ese alguien era nada más y nada menos que Juan Manuel de Rosas, quien se encontraba allí en plena Campaña del desierto. El encuentro dejo varias percepciones en Charles: “un hombre de un carácter extraordinario, que ejerce una notable influencia en este país, al que probablemente terminará gobernando. Ha obtenido una popularidad sin límites y, en consecuencia, un poder despótico«. Dos años después Rosas era gobernador de Buenos Aires con facultades extraordinarias y terminaría su vida exiliado en las tierras británicas.

El otro hecho curioso ocurrió en Mendoza cuando el naturalista fue picado por una especie de “cucarachón gigante” que en definitiva no era más que una Trypanosomacruzi, es decir una vinchuca. “Pasamos la noche en Luján, aldea rodeada de huertos y límite meridional de las tierras cultivadas en la provincia de Mendoza. Durante la noche sufrí un ataque (no merece otra palabra) de una vinchuca, especie de Reduvius, el gran chinche negro de las pampas. ¡Qué asco experimenta uno cuando nota que le recorre el cuerpo un insecto blando que tiene, por lo menos, una pulgada de largo!”. Lo que Darwin no sabía es que este acontecimiento tendría gran incidencia en su muerte por dos razones: el periodo asintomático del Chagas puede durar años o décadas pero afecta al corazón de manera grave. Él lo ignoraba y el mundo también ya que la enfermedad de Chagas fue descubierta por el medico brasilero portador de ese apellido recién en 1909.

18 de Abril de 1882, fuerte dolor en el pecho, descompensación, su esposa Emma busca pastillas de “nitrito de amilo”, vuelve él le susurra “no temo morir” y a las cuatro de la tarde del 19 muere.

Darwin sacudió a la ciencia con su teoría a viva voz, pero fue en estas tierras argentas donde comenzó a silenciarse.