Daniel Di Stefano se hizo cargo del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) de Misiones desde el 10 de diciembre. El inicio de su gestión coincidió con el período de mayores quejas en cuanto al suministro de agua potable: el verano. Por eso, hasta ahora, la tarea de la renovada administración del EPRAC ha sido intensa. El funcionario le añadió otro desafío que afronta: “El tema de las cooperativas del interior está complicado. La mayoría pasa por una situación delicada”.

En una entrevista con ENFOQUE, trazó los ejes de su gestión y habló sobre el escenario sobre el que tienen que trabajar. “La crisis económica tuvo su repercusión en los municipios. Mucha gente dejó de tener los recursos suficientes para pagar el servicio de agua. A esto se sumó la mala administración de muchas de las cooperativas. No todas aclaro, algunas son ejemplos a nivel país”, indicó.

“Las que tienen dificultades exhiben falta de cobro, falta de inversión, desmanejos. Es un combo que impacta obviamente en la calidad del servicio, en los programas de extensiones de obras y se le suma los reclamos de la gente sin agua”, completó Di Stefano.

Aseguró que “gente que no tiene agua es poca. Pero muchos tienen conexiones precarias. El acceso al agua potable está por arriba del 90% en Misiones”.

Reconoció que “la gestión anterior del EPRAC, con José ‘Pepe’ Guccione a la cabeza, fue buena. Pero nosotros queremos darle nuestra impronta. Apuntamos a salir un poco más a la calle, trabajar en la educación del vecino. Esto queremos dividir en varias partes. Una tiene que ver con lo financiero. Sobre esto digo que aquellos que no tienen para pagar la boleta, no deben esperar hasta que se le junten varias para acercarse a la prestataria. Cuando eso ocurre, ya se forma una bola de nieve difícil de manejar. Apuntamos a que la gente busque la manera de arreglar su situación antes de que se desmadre, con un plan de pagos, por ejemplo”.

“Queremos trabajar mucho con el tema del cuidado del agua y del medio ambiente. Apuntamos al uso racional, porque mucha gente no cuida el agua, por desinterés o desaprensión. La idea es trabajar en las escuelas, en los barrios, en las oficinas, en las comisiones vecinales, en la administración pública y en los sindicatos”, anticipó.

Di Stefano comentó que están “avanzando con Marandu Comunicaciones para poner en marcha una página web nueva a fin de que los vecinos tengan una herramienta para acercarnos sus inquietudes. Todo el personal del EPRAC será capacitado. Entiendo que podemos ser mucho más eficientes. Estamos poniendo en orden muchas cosas”.

Precisó que las principales quejas son por cortes del servicio o la precariedad con la que muchas familias están conectadas a la red. “En el caso de Posadas, se trabaja en equipo con la Municipalidad y con Tierras de la Provincia para regularizar la tenencia de los que están en tierras fiscales”, apuntó.

Destacó a la “cooperativa de Puerto Rico, que es un ejemplo. Tiene red de agua y cloaca. Su situación administrativa es prolija, tiene las cuentas saneadas”. Y la contrastó con otras que a su criterio funcionan de manera deficiente. “Vecino al que no se le cobra el agua, es vecino que no cuida al agua. La situación debe mejorar, si una cooperativa no está en condiciones de prestar el servicio, deberá darle a otra la explotación”, dijo tajante.

Sobre el caso de Posadas y Garupá, afirmó: “Exigimos a Samsa que brinde el servicio de calidad como está en la concesión”.

El titular del EPRAC recordó que “entre 2015 y 2019, el Gobierno nacional no puso un peso para obras. Sólo la provincia, con sus fondos, invirtió en redes de agua y cloacas. En Posadas se entregó un acueducto a la prestataria, por ejemplo. La crisis económica pegó fuerte, pero la gente no puede esperar. Por eso la intervención de la Provincia”.

Y remató: “Además, cerca de mil vecinos de Garupá pueden conectarse a la red gracias a una obra que hizo el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS)”.