La fuerte suba de la cotización del dólar que tuvo desde abril del 2018 hasta la actualidad -se multiplicó por tres, de $20 a $63- sumado a que los salarios perdieron alrededor de 20 puntos porcentuales respecto de la inflación en dos años y a que desapareció el financiamiento, acceder a la compra de un auto 0 kilómetro se volvió una posibilidad para pocos. Las ventas cayeron de forma estrepitosa -el año pasado cerró con una baja de ventas del 43%- y no hay perspectivas de mejora en 2020, al menos para el primer semestre.

Aunque a mediados de diciembre en la industria avizoraban un panorama algo más alentador porque la brecha del dólar oficial con el paralelo suele impulsar mayores ventas para el que tiene los dólares -los vende en el blue y luego compra el vehículo cuyo valor se fija al dólar oficial-, la suba del impuesto interno para los vehículos con precios de salida de fábrica a partir de $ 1,3 millón volvió a desanimar a los empresarios.

De todas maneras, los vehículos más vendidos se ubican por debajo de ese valor, aunque ya ninguno se ubica por debajo de los $600.000, que equivalen a USD 9.523. Como todos los meses, la mayoría de las terminales ya envió a los concesionarios sus nuevas listas de precios, con incrementos que no superan el 4%, de acuerdo con fuentes del mercado.

El dólar oficial no se movió desde los últimos meses del año pasado, por lo que ello contribuyó a que los precios no sigan su disparada; también influyó la realidad del mercado y el escenario político, con un gobierno que recién arranca y que hasta ahora dio señales, a juicio de los empresarios, algo contradictorias hacia la industria.

¿Cuánto salen los autos 0 km a partir de este mes? ¿Cuáles son los modelos que pueden adquirirse, con y sin bonificación, a menos de $900.000? De acuerdo con la información del mercado y que recolecta la Asociación de Concesionarios de la Argentina (Acara), son doce los vehículos más económicos del mercado, algunos de los cuales cuentan con varias versiones. El más barato sigue siendo el Mobi 1.0 Easy, de FIAT, que figura a un precio de $ 598.000, sin bonificación.

En el caso de la empresa que preside Cristiano Rattazzi, la nueva lista de precios todavía no fue enviada a los concesionarios. Los valores todavía vigentes son los que regían el mes pasado y trascendió que el incremento promedio oscilaría entre el 3% y el 4%. Las cuatro versiones del Mobi son las más económicas del mercado, de las cuales las primeras dos no tienen bonificación, aunque sí los dos versiones más caras: el 1.0 Easy Live On, que por ahora cuesta $ 610.000, y el 1.0 Way, que tiene un precio de lista de $645.300. En ambos casos, el concesionario está autorizado por la terminal para otorgar un descuento, ya incluido en este valor.

El Onix, de Chevrolet, es el segundo modelo más económico que hoy puede conseguirse en cualquier concesionaria. Proveniente de Brasil, cuesta, en sus cuatro versiones, entre $649.900 y $701.900, y en todos los casos la terminal ofrece bonificaciones. Estos valores están actualizados, por lo que se mantendrán durante todo enero, dijeron en el sector. Desde General Motors aseguraron que la suba respecto de diciembre no supera el 2%, en promedio.

Con un valor de $702.000 sin bonificación, el QQ 1.0 Light Security 5 puertas de Chery figura dentro de los diez modelos más baratos del mercado, así como también el Gol Trend 1.6 Trendline, que cuesta $702.300. La marca china todavía no informó sus precios de enero, pero sí lo hizo Volkswagen, que también dispuso de descuentos para su modelo más económico.

En el caso de Renault, el auto de menor precio es el Kwid. El Iconic cuesta $713.000 con la bonificación incluida, mientras que el 1.0 Zen tiene un valor de $730.200, también con el descuento autorizado por la terminal incluido. En todos los casos donde el valor incluye la bonificación, podría sumarse a lo que, a su vez, pueda otorgarle el concesionario al comprador para tentarlo a concretar la operación, pero ello varía en cada caso. Por lo tanto, sigue siendo conveniente recorrer varios salones de venta para detectar la mejor oportunidad, recomiendan en el sector.

La terminal francesa también tiene el modelo Logan dentro de su gama de vehículos más económicos. Entra en el ranking de los autos más baratos la versión más básica, el 1,6 8v Autenthique, cuyo precio asciende a $738.400, sin bonificación. A su vez, las versiones más económicas del FIAT Argo, la Renault Sandero, el Peugeot 301, la Fiorino de FIAT y el Volkswagen UP también entran en la lista, con valores que van desde los $746.000 a los 800.000 pesos.

La mayoría de estos vehículos, al ser los más baratos, son los más vendidos. Pero la gran mayoría no son de producción nacional. Con la suba de los impuestos internos, el Gobierno no defendió, por ende, la fabricación local. “El Gobierno dice que con esta medida quiere proteger a la industria nacional, pero los autos más baratos provienen de Brasil. Y es lógico que en un mercado recesivo, se comercialicen los vehículos más económicos. Si el objetivo oficial es realmente defender la fabricación local, hay que trabajar para mejorar la competitividad y que podamos exportar más”, dijo una fuente del sector.

Fuente: Infobae