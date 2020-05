Escribe Emilio Salvador, Profesor de Filosofía

Y si escribo en francés, que es la lengua de mi país, y no en latín, que es la de mis preceptores, es porque espero que quienes sólo se sirven de su razón natural pura y simple juzgarán mejor mis opiniones que quienes sólo creen en libros antiguos (…)

Suecia, año 1649; no puedo dejar de pensar que en este lugar los pensamientos se congelan como los hombres que andan por la calle. Los caprichos de la realeza me deparan un destino incierto pero que no puedo dejar de cumplir. Tengo 53 años y he pasado por muchas experiencias: viví en Francia, en Dinamarca en Holanda y Estocolmo parece que será mi última parada. Me he sentido mal en estos días y aun no sé por qué, la mente es algo distinto del cuerpo pero este último me recuerda con dolores que está conmigo más cerca de lo que pienso.

El mundo contará historias sobre mí, apareceré en los libros y relatos de muchos académicos donde seré objeto de alabanzas, críticas y todo lo que un personaje público como yo puede esperar. En 1635 tuve una hija, la amé con el alma (eso que me distingue de los seres puramente mecánicos que existen en la naturaleza), su nombre era Francine. A los dos años de su nacimiento publiqué un escrito que se seguirá estudiando durante muchos siglos y sobre todo, una frase de allí pasará a la gloria, aunque muchos crean que la entienden y se preocupen poco en dilucidar cómo llegué a ella.

La desgracia llegó con la escarlatina, una enfermedad que en ese momento era letal y a sus cortos 5 años…Francine se fue. El dolor, se tornó insuperable. Cuenta una historia que mandé construir una muñeca con sus facciones impresas en una porcelana y que hasta podía realizar movimientos por sí misma, hasta que viajando a Suecia un capitán de barco se asustó al verla y la arrojó al mar, de la misma manera que arrojó mi negación por perderla.

Escribí en mi lengua porque quería que todos me leyeran y puedan comprenderme, busqué jueces de la vida además de los académicos. Abracé las matemáticas, la física e intenté darle a la filosofía el método cuya ausencia por esos tiempos la ponía en un lugar poco digno. Quizás por eso me consideran el padre de una modernidad que me verá perecer aun después de muerto.

Dijeron que morí de pulmonía hasta que en el siglo veinte un doctor de apellido Pies encontró una carta que el médico de la reina Cristina de Suecia enviaba confidencialmente a alguien pidiendo que todo quede en secreto. Alguien me envenenó con arsénico (todo indica que el médico no pero quien sabe) porque la reina se estaba acercando al catolicismo y alejándose del protestantismo que pronto dejará definitivamente para irse a Roma. Eso explica mis hemorragias y mis vómitos negros. El camino de los filósofos siempre coquetea con la muerte.

Fui enterrado en ese país en un cementerio de niños y luego de más de una década volví a mi Francia natal pero alguien se había robado mi cráneo como si fuera un fetiche mercantil. Perteneció a un tal Planstrom (un oficial de los guardias de Estocolmo que lo robó), luego al escritor sueco, Anders Anton Von Stjerumann y quizás este último aun conserve el maxilar inferior que jamás apareció.

Morí en febrero de 1650. Mi cuerpo descansa en la Abadía de Saint-Germain-des-Prés y mi cráneo en el Museo del Hombre de París. Yo que separé el alma del cuerpo, y que enuncié que la característica propia del cuerpo es expandirse en el espacio, descanso por separado. Mi frase fue “pienso, luego existo”, mi nombre: René, pero siempre seré Descartes.